Hitzewelle in Südeuropa: Das raten Lüdenscheider Reisebüros

Von: Leon Malte Cilsik

Die Hitzewelle in Südeuropa beschäftigt auch die Menschen in Lüdenscheid. Vor Ort haben die Reisebüros einige Empfehlungen für ihre Kunden.

Lüdenscheid – Eine Hitzewelle hat Südeuropa fest im Griff. Sowohl in Griechenland als auch in Italien werden in den kommenden Tagen weiterhin Extremtemperaturen erwartet. Auf Rhodos wütet ein Großband, Hotels und ganze Orte mussten evakuiert werden.

Der Blick gen Süden bereitet wohl auch vielen Menschen in Lüdenscheid Sorge, wollen sie doch gerne ihren Urlaub dort verbringen oder eben jenen für andere organisieren. In den Reisebüros der Bergstadt ist die Ausnahmesituation jedenfalls ein allgegenwärtiges Thema.

„Wer einen Urlaub auf Rhodos gebucht hat, kann diesen kostenlos stornieren oder seine Reise umbuchen – es handelt sich dabei zweifellos um besondere Umstände“, sagt Ioannis Soultanidis, der sich mit seinem Reisebüro „Hellas Reisen“ auf die Organisation von Urlauben in Griechenland spezialisiert hat. „Das passiert derzeit auch durchaus häufig, neben Spanien und Italien ist Griechenland in diesem Jahr wieder eines der beliebtesten Reiseziele der Lüdenscheider.“

Ioannis und Olga Soultanidis haben sich mit ihrem Reisebüro „Hellas Reisen“ auf die Organisation von Griechenland-Reisen spezialisiert. © nougrigat

Soultanidis habe auch Kunden, die sich derzeit auf Rhodos befinden beziehungsweise befunden haben: „Mit denen haben wir dann aber nur wenig Kontakt. Vor Ort können unsere Partneragenturen viel besser und schneller helfen. Die Kontakte bekommen alle unsere Kunden in ihren Reiseunterlagen.“

Bislang habe er ausschließlich positives Feedback erhalten, was die Evakuierung und alternative Unterbringung der Urlauber angeht. Dafür hat Soultanidis indes eine klare Empfehlung: „Wer trotzdem gerne nach Griechenland reisen möchte, sollte Kreta oder Kos anpeilen. Die Vegetation dort ist weniger brandgefährdet und die Rettungswege gesichert.“

Hohe Temperaturen erwartbar: Stornierung wegen Hitze nicht möglich

Schlechter sieht es hingegen aus, wenn ein Urlaub „nur“ wegen extremer Hitze im Zielort verschoben werden soll. Zwar kann eine Reise grundsätzlich immer storniert werden – aber eben nicht kostenlos: „Wenn man zu dieser Jahreszeit einen Urlaub in Südeuropa bucht, muss man mit hohen Temperaturen rechnen“, sagt Axel Kleinschmidt vom Reisebüro Hollweg. „Effektiv liegt dadurch keine Leistungsminderung vor, die Flüge und das Hotel sind gebucht.“

So viel zum Rechtlichen, doch zeigen sich die Reisebüros in der Regel kulant, wenn ihre Kunden rechtzeitig an sie herantreten. „Mit zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit lässt sich meistens ein neues Urlaubsziel finden und die Reise umbuchen“, sagt Kleinschmidt.

Generell, so denkt er, könnte der Klimawandel langfristig für Veränderung im Reiseverhalten sorgen – zumindest während der Sommermonate. „Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Kanarischen Inseln mit ihrem gemäßigteren Atlantikklima immer beliebter werden.“

Dazu würden in Zeiten von Social Media aber auch immer wieder Trend-Reiseziele kommen: „In diesem Jahr zieht es auffällig viele Lüdenscheider nach Mauritius“, verrät Kleinschmidt.

In manchen Fällen können Urlaube auch wegen Unwettergefahr kostenlos storniert werden.