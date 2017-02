Wahl des Bundespräsidenten: Wahlberechtige und Gäste aus der Region dabei

Berlin/Lüdenscheid - Ein „ergreifender Moment“ sei es gewesen, als Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Sonntag von der 16. Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Wir haben uns umgehört unter denjenigen, die als Wahlberechtigte und Gäste der Wahl in Berlin beiwohnten. Sie alle haben konkrete Erwartungen von dem neuen Bundespräsidenten.

Dagmar Freitag (SPD) ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Märkischer Kreis II und damit qua Amt wahlberechtigtes Mitglied der Bundesversammlung.

Als aufregend empfand Dagmar Freitag die Wahl. Zwar sei sie schon bei vier Bundespräsidentenwahlen zuvor dabei gewesen – zuerst bei der von Johannes Rau im Jahr 1994 – aber Steinmeier kenne sie persönlich sehr gut. „2009 war ich in seinem Kompetenzteam, als er Kanzlerkandidat war. Und ich habe ihn während seiner Zeit als Außenminister auf einige Auslandsreisen begleitet“, sagte Freitag. Sie erinnerte sich an die Wahl von Christian Wulff zum Bundespräsidenten im Jahr 2009, als drei Wahlgänge erforderlich waren: „Steinmeier hat 931 Stimmen bekommen, was sehr überzeugend ist.“ Da die Wahl derart schnell gegangen sei, hätte die Bundesversammlung danach mehr Zeit zum Feiern. Sie selbst habe sich nach dem Sektempfang im Paul-Löbe-Haus direkt in ihr Büro an den Schreibtisch begeben.

Dr. Matthias Heider (CDU) ist Bundestagsabgeordneter für den südlichen Märkischen Kreis und den Kreis Olpe und damit qua Amt wahlberechtigtes Mitglied der Bundesversammlung.

Zum dritten Mal durfte Dr. Matthias Heider der Bundesversammlung beiwohnen. Dass Steinmeier ein solch eindeutiges Ergebnis erzielt habe, sei ein sehr gutes Zeichen für den „Zustand unserer Demokratie“. Steinmeier sei ein Staatsmann mit Format. Trotzdem hätte sich Dr. Heider auch einen CDU-Kandidaten gewünscht. „Was ich aber sehr schön fand, ist, dass Steinmeier sagte, er wolle als Bundespräsident nicht parteiisch sein – wenn, dann sei er parteiisch für die Demokratie“, sagte Heider. Er ist seit 2009 Mitglied des Bundestags, als wir ihn am Sonntag telefonisch erreichten, wohnte er dem Sektempfang im Paul-Löbe-Haus bei.

Petra Crone (SPD) ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Märkischer Kreis I und damit qua Amt wahlberechtigtes Mitglied der Bundesversammlung.

„Als Wulff gewählt wurde, hat das unwahrscheinlich lange gedauert“, erinnerte sich Petra Crone, die schon bei drei Wahlen dabei gewesen sei. Das sei nun anders gewesen, immerhin sei nur ein Wahlgang bei Steinmeiers Wahl erforderlich gewesen. „Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit.“ Steinmeier sei offen, zugewandt und jemand, der Deutschland zusammenbringe. Er kenne die Welt aus seiner Zeit als Außenminister, was dem Amt des Bundespräsidenten zuträglich sei. Am Sonntag habe Crone Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, Schauspielerin Marielle Millowitsch und Sänger Peter Maffay getroffen. Beim Empfang nach der Wahl sei das Paul-Löber-Haus „schwarz wegen so vieler Menschen“ gewesen.

Christel Voßbeck-Kayser (CDU) ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Märkischer Kreis II und damit qua Amt wahlberechtigtes Mitglied der Bundesversammlung.

+ Paul Ziemiak von der Jungen Union, Bundestagspräsident Norbert Lammert, Christel Voßbeck-Kayser MdB und Thorsten Schick MdL (von links). © Schick Diese erste Wahl des Bundespräsidenten, bei der sie dabei gewesen sei, sei für Christel Voßbeck-Kayser „bewegend“ gewesen. Als Gast habe sie ihren 26-jährigen Sohn mitgenommen, der auch „ganz begeistert“ gewesen sei. Ergreifend habe sie den Moment gefunden, als die Bundesversammlung Joachim Gauck minutenlange Ovationen gegeben habe. „Das macht deutlich, wie gut Herr Gauck und seine Lebensgefährtin Frau Schadt gearbeitet haben“, sagte Voßbeck-Kayser. „Diese Arbeit muss Steinmeier fortsetzen. Er muss die Menschen vereinen und deutlich machen, dass es uns in Deutschland gut geht und wir eine funktionierende Demokratie haben.“

Thorsten Schick (CDU) ist als Mitglied des NRW-Landtags für den Wahlkreis Altena, Iserlohn, Nachrodt-Wiblingwerde und Werdohl erst einmal kein stimmberechtigtes Mitglied der Bundesversammlung. Als solches wurde er aber vom Landtag gewählt.

„Das war die erste Wahl für mich. Dass ich auf dem Zettel stand, war für mich nicht überraschend“, berichtete Thorsten Schick. Während der Wahl habe er Demut empfunden. „Da spürt man schon die Bedeutung des Ganzen.“ Allein die Einladung zur Bundesversammlung habe ihm den würdevollen Rahmen verdeutlicht. „Bei Steinmeier hoffe ich nun natürlich auf Überparteilichkeit.“ Als aufregend empfand er es, viele Prominente zu treffen.

Angela Freimuth (FDP) stand als NRW-Landtagsabgeordnete für den Märkischen Kreis 123 auf der Reserveliste der Wahlberechtigen der Bundesversammlung.

„Alle konnten gesund und munter von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, sodass ich nicht gewählt habe“, berichtete Angela Freimuth. Schon am Samstag sei sie nach Berlin gereist, vor der Wahl hätten Fraktionssitzung und Delegiertenabend stattgefunden. Steinmeier solle ihrer Meinung nach „unser Land in diesen bewegten Zeiten wunderbar repräsentieren und nachdenkliche Impulse setzen“.

Inge Blask (SPD) ist NRW-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 122 und wohnte der Wahl des Bundespräsidenten als Gast bei.

„Das war für mich die erste Wahl des Bundespräsidenten und sehr aufregend“, berichtete Inge Blask. Die Bundesversammlung zu sehen, sei „schon sehr beeindruckend“. Bei SPD-Feier am Samstag habe sie viele Prominente wie Hape Kerkeling und Mario Adorf gesehen, am Sonntag ebenfalls. „Steinmeier sagte, die Politik müsse mutig sein, für Demokratie und Freiheit einzustehen. Das war schon sehr bewegend.“

Dirk Presch (SPD) ist Geschäftsführer der SPD im westlichen Westfalen, was die Regierungsbezirke Arnsberg und Münster umfasst. Er wohnte der Wahl als Gast bei.

+ Dirk Presch (rechts), umgeben von Norbert Römer MdL und Dr. Reinhard Rauball (Mitte), Präsident der Deutschen Fußballliga. © Robert Vornholt „Die gesamte politische Führung der Republik hat sich in Berlin versammelt“, zeigte sich Dirk Presch vom Wahltag beeindruckt. Er sei zum ersten Mal bei der Wahl des Bundespräsidenten dabei gewesen, eine Einladung habe er von der SPD-Landtagsabgeordneten Marlies Stotz erhalten. Presch freue sich, dass Steinmeier mehr Stimmen bekommen habe, als die Große Koalition hat. Steinmeier sei der Richtige für das Amt des Bundespräsidenten, weil er das Rüstzeug und die Erfahrung habe.

