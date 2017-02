Waghalsige Flucht vor der Polizei: Lüdenscheider (25) festgenommen

Lüdenscheid - Weil er keinen Führerschein hat und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, hat sich ein 25-jähriger Lüdenscheider am Sonntag zu einer waghalsigen Flucht vor der Polizei hinreißen lassen. "Er flüchtete teilweise mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 km/h durch die Stadt", heißt es in einer Pressemitteilung. Am Ende stand die Festnahme.

Polizeibeamte wollten den Pkw auf der Werdohler Straße kontrollieren. "Nachdem Anhaltezeichen gegeben wurden, hielt der 25-jährige Fahrzeugführer aus Lüdenscheid seinen Pkw zunächst an, fuhr dann jedoch plötzlich an. Er flüchtete teilweise mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 km/h durch die Stadt. Die Verfolgung endete nach einigen Minuten im Einmündungsbereich Schlittenbacher Straße/Schützenstraße", so die Polizei.

Dort sei der 25-Jährige zunächst mit einem geparkten Pkw kollidiert. "Doch auch jetzt wollte er zunächst seine Flucht weiter fortsetzen. Da sich unmittelbar hinter ihm bereits ein Streifenwagen postiert hatte, kollidierte er in der Folge auch mit diesem. An Wegfahren war nun nicht mehr zu denken. Schlussendlich gelang den Beamten so die Festnahme", heißt es seitens der Ermittler.