Wagemeyer zu Stadtgarten: Büro steht fest, wird aber nicht verraten

Von: Thomas Machatzke

Bald hat das Warten ein Ende, auch für den Zeitungsleser im Stadtgarten: Das Büro, das die innerstädtische Parkanlage neu gestalten soll, steht fest. © Cornelius Popovici

Es war nur ein Randaspekt in der Haushaltsrede des Bürgermeisters. „In der vergangenen Woche hat die Jury zum Stadtgarten getagt. Aus meiner Sicht haben wir uns für sein gutes Planungsbüro entschieden“, stellte Sebastian Wagemeyer am Montag im Ratssaal fest, „mit diesem können wir bald in die breit angelegte Bürgerbeteiligung zu den Ideenskizzen für die Neugestaltung des Stadtgartens gehen und gemeinsam einen Ort hoher Aufenthaltsqualität, kultureller Identität und aktiver Lebensfreude erschaffen.“

Lüdenscheid – Das klang zunächst einmal fast euphorisch, allerdings eben auch mal wieder sehr unkonkret. Welches Büro den Zuschlag erhalten hat – der Bürgermeister behielt es vor den Ratsmitgliedern der Stadt erst einmal für sich. Ausgerechnet in der Stadtgartenfrage, die zuletzt ob des gewählten nicht sonderlich transparenten Verfahrens für die Suche nach einem Planungsbüro für reichlich Diskussionen gesorgt hatte, gibt es die Neuigkeiten nun wieder scheibchenweise.

„Es gibt in der Tat ein Büro, das nach der Jurysitzung den Zuschlag erhalten soll. Dieser Zuschlag wurde aber noch nicht erteilt und bedarf auch noch einiger Vorarbeiten“, beantwortet die Pressestelle der Stadt die Anfrage, welches Büro denn nun den Stadtgarten planen dürfe, und zitiert dabei weiter die Verantwortlichen des Vergabeservices der Stadt, „der Zuschlag kann auch erst nach Einhaltung der Informations- und Wartepflicht gemäß § 134 GWB erteilt werden. Das heißt: Die übrigen Bieter müssen vorab informiert werden, dass sie nicht gewonnen haben und wer gewonnen. Diese Frist dauert zehn Tage.“ Erst nach dieser Frist werden Politik und Öffentlichkeit erfahren, wer ihnen demnächst die Ideenskizzen präsentieren wird.

Zur Erinnerung: Eigentlich hätten die ersten Arbeiten im Stadtgarten schon angelaufen sein sollen. Das Kleinspielfeld sollte noch in diesem Jahr neu gebaut werden. Durch die Verschiebung der Jurysitzung vom Frühsommer in den Oktober allerdings ist der im Mai vorgestellte, eigentlich schon sehr detaillierte Zeitplan hinfällig. Immerhin, die Fördergelder dürfen noch später abgerufen werden. Ein Entgegenkommen der Förderstelle für die Stadt Lüdenscheid, die es mal wieder nicht geschafft, die Dinge rechtzeitig auf den Weg zu bringen.

Auch bei einem anderen ambitionierten Projekt laufen dieser Tage die Arbeiten im Verborgenen – und recht spät auf der Zeitschiene. So soll dem Vernehmen nach in den Fraktionen des Rats ein erster Vertragsentwurf für die neue Stadtentwicklungsgesellschaft kursieren. „Über die vertrauliche Weitergabe von internen Papieren zur Besprechung in den Fraktionen äußern wir uns als Stadtverwaltung nicht“, nimmt die Pressestelle der Stadt zu einer Anfrage Stellung, und weiter: „Es ist vorgesehen, eine Vorlage zum Thema Stadtentwicklungsgesellschaft in eine der nächsten Ratssitzungen einzubringen. Auf dieser Grundlage können dann gegebenenfalls auch die nächsten zeitlichen Schritte konkretisiert werden.“



Die nächste Ratssitzung übrigens ist terminiert für den 12. Dezember. Es sollte die letzte in diesem Jahr sein. Zur Erinnerung: Im April hatten die Ampelparteien einen Antrag in den Rat eingebracht, nach dem die neue Stadtentwicklungsgesellschaft auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres gegründet werden sollte. Dazu bleiben dann nach dem 12. Dezember noch gut zweieinhalb Wochen Zeit.



Das Thema gleicht irgendwie dem Stadtgarten-Thema: Die Transparenz in den ersten Schritten ist überschaubar, zudem vermittelt sich dem Betrachter der Eindruck, dass die Verwaltung auch hier mal wieder spät dran zu sein scheint. Eine nach Ampel-Zeitplan rechtzeitige Entscheidung und Gründung – inklusive einer breiten vorherigen Erörterung im politischen Raum – wird es kaum mehr geben können.