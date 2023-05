Hitze im Rathaus-Büro: Wärmepumpen für die Kühlung

Von: Jan Schmitz

Für Büroarbeit ist das viel zu heiß, sagen die Bestimmungen zum Arbeitsschutz, dennoch werden die Arbeitsplätze auch in der warmen Jahreszeit dringend gebraucht. © Rumpenhorst

Bis zu 44,5 Grad Celsius zeigte das Thermometer – amtlich festgestellt – im Sommer im sechsten Obergeschoss des Lüdenscheider Rathauses.

Lüdenscheid - Für Büroarbeit ist das viel zu heiß, sagen die Bestimmungen zum Arbeitsschutz, dennoch werden die Arbeitsplätze auch in der warmen Jahreszeit dringend gebraucht. Ein Gutachten attestierte der Stadtverwaltung daher dringenden Handlungsbedarf zum Schutz der Mitarbeiter.

Nur wenige Monate später – im November 2020 – wurde der Einbau einer Klimaanlage für die Büros im Obergeschoss des Rathauses beschlossen, doch bis heute kühlt hier noch kein Gerät. Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Beschluss könnte es jetzt aber endlich so weit sein, allerdings nur für einen Teil der Räume.

Das Obergeschoss im Lüdenscheider Rathaus soll jetzt klimatisiert werden. © Nougrigat

Die Stadtverwaltung hat einen entsprechenden Plan für die Klimatisierung des sechsten Obergeschosses im Rathaus aufgestellt, der aber etwas teurer wird als die ursprünglich veranschlagte Klimaanlage fürs gesamte Obergeschoss. Am Mittwoch, 10. Mai, um 17 Uhr im Ratssaal beraten zunächst die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses über die Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 30 200 Euro. Endgültig grünes Licht muss schließlich der Rat geben am 19. Juni – zwei Tage vor Sommerbeginn.

Die Anschaffung einer reinen Klimaanlage für 200 000 Euro war schon kurz nach dem Beschluss 2020 vom Tisch. Stattdessen schlug ein externes Büro vor, den vorhandenen Kaltwassersatz auf dem Dach des Rathauses auch zur Kühlung der erhitzten Räume zu nutzen.

Dieser Kaltwassersatz diente bisher nur der Kühlung des Ratssaales und des Foyers im Rathaus. Doch auch daraus wurde nichts, wie die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage ausführt: „Eine Untersuchung dieses Aggregats 2021 ergab, dass dieses schon überaltert war, sodass der jederzeitige Ausfall drohte. Dieser Fall trat dann auch tatsächlich in 2022 ein.“



Doch damit nicht genug: Ukraine-Krise und die darauf extrem steigenden Energie- und Baupreise machten eine erneute Überarbeitung der Pläne notwendig. Die Planungen, die bis dahin eine vernünftige Energiebilanz aufwiesen, wurden angesichts deutlich gestiegener Kosten noch einmal auf den Prüfstand gestellt.

Das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe, dargestellt durch den „Bundesverband Wärmepumpe e.V.“, dem Lobby-Verein der deutschen Wärmepumpenwirtschaft. © Privat

Ziel waren nun „dauerhaft günstigere Verbräuche und der Einbau von zukunftssicherer Technik, unter anderem durch eine Wärmepumpenfunktion.“ Für das gesamte sechste Obergeschoss wären das 100 000 Euro teurer, daher schlägt die Stadtverwaltung einen Kompromiss vor.

Nun soll die gesamte Etage mit dem Rohrnetz einer flächendeckenden Kühlung ausgestattet werden. Jedes Büro bekommt auch einen Anschluss an das Kaltwassersystem mit Absperrventil und Stopfen. Aber: Klimatisiert werden nun zunächst nur die zwölf „am meisten hitzebelasteten Räume“ im sechsten Obergeschoss – mit Einzelraum-Kühlkassetten.

Aus dem Rathaus heißt es: Ein Nachrüsten mit Kühlkassetten sei auch in den restlichen Räumen jederzeit im Sinne der arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen möglich – wenn es auch dort regelmäßig wärmer wird als 30 Grad Celsius.