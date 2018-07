Nach Rewe-Ende: Kommt Kaufland? VW Piepenstock hat eine andere Idee

Was folgt an der Altenaer Straße auf Rewe?

Lüdenscheid - Das große Rewe-Center an der Altenaer Straße schließt Ende des Jahres. Was kommt danach? Gerüchte sagen: Kaufland. Doch VW-Händler Dr. Michael Piepenstock hat da eine andere Idee.

Michael Piepenstock findet, dass die Fläche des Rewe-Marktes an der Altenaer Straße/Ecke Brüderstraße ein geeigneter Standort für den Neubau einer Feuer- und Rettungswache wäre.

Das hat er neben einigen Politikern auch dem zuständigen Feuerwehrdezernenten Thomas Ruschin mitgeteilt: „Dies wäre doch ein prädestinierter Standort für eine künftige Feuer- u. Rettungswache? Das ebenerdige Areal umfasst circa 11.000 Quadratmeter und liegt an der einsatz- und entfernungstaktisch – maximal acht Minuten Fahrtzeit zu den Außenbezirken – optimal gelegenen Altenaer Straße", heißt es in dem Schreiben.

+ Dr. Michael Piepenstock © Mike König

Und weiter: "Laut vorliegender Bedarfsanalyse benötigt die öffentliche Einrichtung circa 10.000 Quadratmeter Grundstück. Der jetzige Standort am Dukatenweg umfasst inklusive Kreisleitstelle gerade einmal knapp 5000 Quadratmeter. Drei neue Feuerwehr- u. Gerätehäuser, unter anderem in Brüninghausen und am Bierbaum werden ebenfalls neu gebaut. Für unser geplantes Neubauvorhaben ist das exponiert gelegene Areal etwa 5000 bis 8000 Quadratmeter zu klein“, rechnet der Geschäftsführer des VW-Autohauses vor.

Piepenstock weiter auf Grundstücksuche

Wie mehrfach berichtet, hatte Dr. Piepenstock das Areal an der Wiesenstraße von dem Unternehmen Novelis gekauft. Die Stadt hatte aber Gebrauch von ihrem Vorkaufsrecht gemacht, um dort die neue Feuer- und Rettungswache bauen zu können. Nachdem mit dem Oedenthal eine weitere Option für einen Neubau des Autohauses gescheitert war, geht die Suche weiter.

„Ich bin gespannt auf die Rückmeldung des Rates, der Politik und der Stadtverwaltung über diese neuerliche Entwicklung. Auf interessante Vorschläge für Alternativstandorte unseres VW Autohauses warte ich bisher aus deren Reihen vergeblich“, sagt Piepenstock.

Unter anderem durch die veränderte Verkehrsführung seit knapp drei Jahren verzeichne sein Autohaus eine rückläufige Kundenfrequenz und benötige dringend mehr Platz, hatte Dr. Piepenstock in der Vergangenheit immer wieder betont. „So schnell gebe ich nicht auf.“

Kaufland äußert sich zu Gerüchten

In der Stadt kursieren Gerüchte, nach denen sich Kaufland im Gebäude des derzeitigen Rewe-Centers an der Altenaer Straße ansiedeln möchte.

„Grundsätzlich würden wir uns sehr gerne in Lüdenscheid ansiedeln und damit unser Filialnetz erweitern. Derzeit können wir jedoch keine Aussagen zu möglichen Standorten machen.“ Mit diesen Worten reagierte eine Sprecherin des Unternehmens Kaufland auf eine Anfrage der Redaktion.

Die Rewe-Gruppe hatte in der vergangenen Woche bestätigt, dass man den Standort zum Jahresende aufgeben werde. Aufgrund rückläufiger Kundenzahlen sei die ist die Rentabilität des Marktes nicht mehr gegeben, hieß es von Rewe.