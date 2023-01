Nicht über Rechte aufgeklärt

Vorwurf an STL: Nicht gekehrt, nicht aufgeklärt

Von: Thomas Machatzke

Nicht nur am Breitenfeld gerät der STL bei der Straßenreinigung in die Kritik. Auch den Lüdenscheider Sven Schulte beschäftigt das Thema schon lange. Er wohnt in der Grebbecke.

Lüdenscheid – Nicht nur am Breitenfeld ist der STL im vergangenen Jahr in nicht unerheblichem Maße seiner Pflicht zur zugesagten Straßenreinigung nicht nachgekommen. Das Thema Straßenreinigung beschäftigt zum Beispiel auch Sven Schulte schon lange. Schulte ist in der Grebbecke zu Hause und ärgert sich nun nicht mehr nur über die nicht erfolgte Reinigung der Straße.

„Wir haben hier ständig das Problem, dass nicht gekehrt wird. Bei uns ganz transparent, da wir direkt gegenüber von einem kleinen Waldstück wohnen und es auffällt, wenn länger nicht gekehrt wird“, sagt er. „Ich habe 2019, 2020 und 2021 mehrfach Mailverkehr mit dem STL-Verantwortlichen gehabt. Es wurde immer nur beschwichtigt und Besserung gelobt. Es hat mich allerdings niemand darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, einen Antrag auf Rückerstattung zu stellen.“



Schulte berichtet, dass er mehrfach konkret auf die „nicht erbrachten Leistungen“ zu sprechen gekommen sei. Der STL habe ihm zwar Protokolle über die erfolgten Reinigungen und die Fehlzeiten geschickt, aber nie über seine Rechte aufgeklärt. Dazu hätten die Protokolle Fehler aufgewiesen, also Zeiten, die Reinigungen angezeigt hätten, in denen aber gar nicht gereinigt worden sei.



Wenn er auf die Möglichkeit einer Erstattung hingewiesen worden wäre, hätte er – da ihm mehrere Häuser gehören – sofort eine Erstattung beantragt, sagt Schulte und ergänzt mit Blick auf ein Treffen im Jahr 2020: „Ganz im Gegenteil. Bei einem Ortstermin, der auf Wunsch des STL stattfand, wurde durch das Beisein eines Ordnungsamts-Mitarbeiters in Uniform versucht, mich einzuschüchtern. Eine absolute Frechheit.“



Auch zuletzt hat Schulte drei bis vier Wochen lang keine Reinigung in der Grebbecke feststellen können. Mal wieder. „Das gibt es doch gar nicht, wie hier von Seiten der Stadt agiert wird. Man muss zahlen und bekommt keine Gegenleistung. Es ist als Bürger nur nur schwer möglich, das nachzuweisen, um Ersatzansprüche geltend zu machen“, sagt er. Seine Rechte indes kennt er nun, und damit wird er nun wohl seine Erstattungsansprüche auch geltend machen