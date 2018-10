Ein Dauerbrenner seit fast 90 Jahren

Lüdenscheid - Staubsauger sind heutzutage aus keinem Haushalt wegzudenken – es gibt sie als Boden- und Handstaubsauger, mit Staubbeutel oder ohne, elektrisch oder mit Akku betrieben und inzwischen gar als Saugroboter. Ein Modell der ersten Stunde, das wohl maßgeblich zum Siegeszug der zunächst eher skeptisch beäugten Staubsauger in deutschen Haushalten beigetragen haben dürfte, wird diesmal Teil des Virtuellen Museums: Ein Kobold der Firma Vorwerk, datiert etwa um das Jahr 1940. Dirk Stückenholz überließ das Objekt den Museen erst kürzlich als Schenkung.

Bis heute produziert und vertreibt das Wuppertaler Traditionsunternehmen seine Staubsauger unter diesem Markennamen. Nach wie vor setzt Vorwerk dabei vorwiegend auf den in den 1930er-Jahren etablierten Direktvertrieb. Dieser dürfte einen wesentlichen Anteil daran gehabt haben, dass sich die neuen Haushaltsgeräte überhaupt durchsetzten, weil sich Hausfrauen unmittelbar von ihrem Nutzen überzeugen konnten.

Denn grundsätzlich galten Staubsauger bis zum Zweiten Weltkrieg als Luxus. Auch reiche Leute stellten lieber ein Dienstmädchen ein, das Staub wischte und Teppiche klopfte. Nicht zuletzt, weil die in jener Zeit verbreiteten Hausstaubsauger extrem kompliziert in der Handhabung waren. Sie hatten ein im ganzen Haus verzweigtes Rohrsystem, an das die Handgeräte mit einer Schlauchleitung angeschlossen wurden, verrät Wikipedia über die Geschichte der Staubsauger. In Berlin soll es zudem Vacuum-Reiniger auf Fahrzeugen gegeben haben, die vor den Häusern standen und mit langen Schläuchen durch die Fenster den Staub aus Teppichen und Möbeln saugten.

Ein revolutionäres Patent

Da dürfte der Kobold „Modell 30“, für den das bereits 1883 gegründete Unternehmen Vorwerk 1930 das Patent anmeldete, revolutionär gewesen sein. Um einen solchen oder einen unmittelbaren Nachfolger handelt es sich bei unserem Museumsstück der Woche. Er hat eine nach heutigen Vorstellungen relativ kleine und vor allem schmale Düse, die unmittelbar am Motor befestigt ist. Um den Staubsauger im Stehen nutzen zu können, gibt es einen hölzernen Stiel der eher an den eines stabilen Besens oder Schrubbers erinnert. Lediglich ein Haken zur Aufwicklung des Stromkabels macht den Unterschied aus. Der robuste Stoffbeutel, der mit einem kurzen Metallrohr an Düse und Motor angeschlossen ist, wird ebenfalls am Stiel eingehakt.





+ Der Motor war auf einen hölzernen Stil aufgesteckt. © Nougrigat





Aber der im Gegensatz zu den bisherigen Systemen relativ günstige Preis habe Einzelhändler nicht sonderlich motiviert, dieses neuartige Gerät in den Geschäften praktisch zu demonstrieren, erläutert der Wikipedia-Artikel zur Unternehmensgeschichte von Vorwerk. Erst mit der Einführung des Direktvertriebs, den der Sohn des damaligen Firmeneigentümers etablierte, setzte der Erfolg ein. Das zeigt, dass das, was heute selbstverständlich ist, nämlich „mal eben“ durch die Wohnung zu saugen, vor knapp 90 Jahren noch einer intensiven Erklärung und vor allem einer Demonstration der Vorzüge eines Handstaubsaugers bedurfte, eben weil kaum jemand solche Geräte kannte.

Zubehör zum Trocknen von Haaren

Die flächendeckende Verbreitung der transportablen Staubsauger setzte dann in den 1950er- und 60er-Jahren ein, als Geräte erschwinglicher wurden und sich im Zuge des Wirtschaftswunders immer mehr Hilfsmittel für die „moderne Hausfrau“ durchsetzten. Für Vorwerk bedeutete der 1930 eingeführte „Kobold“ den Anfang einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte. Bis 1935 waren den Quellen zur Folge 100.000 Exemplare verkauft, bis 1937 bereits eine halbe Million. Schon damals ergänzte Vorwerk den Kobold um Zubehörteile, beispielsweise zum Trocknen von Haaren oder zur Fellpflege bei Pferden.

Während des Zweiten Weltkrieges ruhte die Produktion von Haushaltsgeräten. Wie zahlreiche andere Unternehmen, auch in Lüdenscheid, produzierte Vorwerk in jenen Jahren Rüstungsgüter und setzte dazu unter anderem Zwangsarbeiter ein.





+ Ein Beutel aus robustem Stoff fing den Staub auf. © Nougrigat

Unmittelbar nach dem Krieg ging es mit den Staubsaugern weiter. Der Millionste Kobold wurde demnach 1949 verkauft. In den 1950er-Jahren kamen weitere Haushaltsgeräte zur Produktpalette hinzu, wie Kühlschränke oder Waschmaschinen. Seit 1971 gibt es die Küchenmaschine Thermomix. Zwischenzeitlich bot Vorwerk auch Einbauküchen an. Die Marke Kobold umfasst heute Staubsauger, Akkusauger, Saugroboter und Fensterreiniger.

Dabei hatte Carl Vorwerk, zunächst gemeinsam mit seinem Bruder Adolf, 1883 zunächst mit der Produktion von Teppichen und Möbelstoffen begonnen. Später kamen eigene Webstühle hinzu. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts setzte die Produktion von Zahnrädern, Automobilachsen und elektrischen Motoren für Grammophone ein. Als deren Umsätze in Folge der Entwicklung des Rundfunks einbrachen, wurde aus den Grammophon-Motoren der Kobold entwickelt. Bis heute hat das weltweit agierende Unternehmen seine Sitz in Wuppertal.