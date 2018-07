Vorverkauf für alle Folk-Pack-Konzerte der nächsten Spielzeit läuft

Lüdenscheid - Ein Riesenerfolg war nach Angaben des Kulturvereins Kalle die lange ‚Folkpack-Nacht‘, mit der der Verein einen „herausragenden Beitrag“ zum Stadtjubiläum geleistet habe. Bald geht es weiter.

Anfang Juni feierten mehr als 600 begeisterte Besucher aus ganz Deutschland im ausverkauften Kulturhaus lokale Weltmusiker und internationale Stars der Folkszene. Mit drei ‚Folkpack‘-Konzerten in der kommenden Spielzeit des Kulturhauses will Kalle seine erfolgreiche Konzertreihe und die Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus fortsetzen.

Musikliebhaber und Stammgäste dürfen sich auf hochkarätige und überwiegend exklusive Konzerte mit Künstlern aus Schottland, England und den USA freuen, kündigt der Verein an. Der Vorverkauf für alle Konzerte hat begonnen.

Auch während der Sommerpause der Theaterkasse gibt es online Tickets beim Kulturhaus – außerdem in der Geschäftsstelle der Lüdenscheider Nachrichten, im Klein Oho im Sterncenter und im Reisebüro Kattwinkel.

Los geht es am Samstag, 22. September. Mit Kris Drever wird einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der schottischen Folkszene im Kulturhaus zu erleben sein. 2017 wurde er bei den BBC Folk-Awards zum Folksänger des Jahres gekürt und zugleich für den besten Song ausgezeichnet.

Die Konzertreihe Folkpack verdankt Kris Drever einen der schönsten Abende in ihrer zwanzigjährigen Geschichte, denn 2010 begeisterte er als Teil der Allstar-Band ‚Drever / McCusker / Woomble‘ im voll besetzten Theatersaal. Der von den Orkney-Inseln stammende Sänger verbinde in seiner Musik Tradition und modernes Songwritertum, virtuoses Gitarrenspiel mit berührenden und persönlichen Texten. Begleitet wird er von dem englischen Gitarristen Ian Carr.

Obwohl sich „Over the Rhine“ nach einem von deutschen Siedlern gegründeten Stadtteil ihres Heimatortes Cincinnati, Ohio benannt hat, ist die erfolgreiche amerikanische Band in ihrer zwanzigjährigen Geschichte kaum in Deutschland aufgetreten. Mittelpunkt der Band ist das Ehepaar Karin Bergquist und Linford Detweiler, „dessen zauberhafter Songwriter-Folk und Harmoniegesang Elemente von Blues, Gospel, Soul- und Countrymusik enthält“, so die Ankündigung.

In der Anfangszeit spielte Over the Rhine häufig als Support für Bob Dylan, in jüngster Zeit tritt die Band regelmäßig mit den Milk Carton Kids auf, die sich beim Folkpack-Publikum großer Beliebtheit erfreuen. Im Anschluss an eine Tour in den Beneluxstaaten wird Over the Rhine am 11. November buchstäblich den Rhein überqueren, um ein exklusives Deutschland-Konzert in Lüdenscheid zu geben.

Am 23. März 2019 schließlich wird im Kulturhaus das Deutschland-Debut der Folkrock-Band „TRADarrr“ zu erleben sein. Der Bandname ist Programm, denn die Setlist der englischen Band besteht konsequent aus traditionellen Folksongs der britischen Inseln, arrangiert mit modernen musikalischen Mitteln.

"TRADarrr“ steht in der Nachfolge legendärer Vorbilder des britischen Folkrocks der Sechziger- und Siebzigerjahre wie Fairport Convention, Steeleye Span oder Fotheringay, deren musikalische Ideen die Band weiterentwickelt. Eine große musikalische Bandbreite erreicht die siebenköpfigen Formation durch eine Vielzahl von Instrumenten und fünf sich abwechselnde Sängerinnen und Sänger.

Weitere Informationen unter www.folkpack.de