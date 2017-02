Wenn die Arbeit krank macht und die Psyche leidet

Lüdenscheid - Man muss nicht unbedingt Psychologe sein, um zu ahnen: Die moderne Arbeitswelt kann mit ihren Bedingungen psychisch krank machen. Zahllose Krankheitsgeschichten Betroffener bezeugen es.

Um die weite Welt psychischer Belastungen durch den Beruf ging es auch beim jüngsten Vortragsabend des „Lüdenscheider Forums Seele & Körper“. Ausrichterin der Themenreihe ist bekanntlich die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Klinikum Lüdenscheid. Deren Direktor Dr. Gerhard Hildenbrand sprach diesmal zur Frage „Psychisch gesund trotz Arbeit?“. Die Info-Offerte stieß dabei auf starke Resonanz. Gut 60 Besucher – Arbeitnehmer wie Arbeitgeber – waren im Seminarzentrum des Klinikums erschienen.

Zur Ausgangslage. Wie Hildenbrand weiß, steigt in Deutschland die Zahl der seelischen Erkrankungen. Demnach ist etwa ein Viertel der Bevölkerung jedes Jahr von einer psychischen Störung betroffen. Das muss nicht immer, kann aber oft mit der beruflichen Einspannung zusammenhängen.



+ Sprach vor 60 Zuhörern: Dr. Gerhard Hildenbrand. © Schmidt Warum ist das so? Eben auch wegen der Anforderungen der modernen Arbeitswelt und der aus ihr resultierenden Stress-Belastungen am Arbeitsplatz, so der Tenor des Vortrags. Hildenbrand nennt einige der Stichwörter in diesem Kontext: zunehmender Leistungs-, Zeit- und Wettbewerbsdruck, die ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit des Menschen durch Handy und Internet, Monotonie von Arbeitsabläufen, das Gefühl, den Aufgaben nicht gewachsen zu sein, Mobbing, überlange Arbeitszeiten und permanenter Ärger mit Vorgesetzten. Die Liste ließe sich fortsetzen.



Das alles kann Folgen haben. Zu denen zählen körperliche Funktionsstörungen, Herzleiden, Bluthochdruck, Schmerzen aller Art und Depressionen. Kommen Bewegungsmangel und Schwierigkeiten im Privatleben hinzu, kann sich die Situation der Betroffenen verschärfen.

Was also tun? Helfen können, so eine Botschaft des Abends, „eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit“ in den Betrieben, Gespräche, der Erhalt von Freiräumen, das Antrainieren von Selbstachtung und im Ernstfall auch die Inanspruchnahme einer Psychotherapie.

Der nächste Vortrag im Zuge der Veranstaltungsreihe steht am 15. Mai um 18.30 Uhr im Seminarzentrum an. Das Thema dann: „Die Angst vor dem Fremden“.