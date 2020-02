Vorsicht Valentinstag! Die Bedeutung der Blumen sollte jeder Mann kennen

Am Valentinstag, dem Tag der Liebenden, lassen Verliebte, Verlobte und Verheiratete Blumen sprechen. Nicht nur langstielige rote Rosen als Klassiker, auch viele andere Blumen sagen ohne Worte: „Ich liebe dich.“

Mit Monika Martin, Marktleiterin der Lüdenscheider Filiale des Gartencenters Kremer, Merchandiser Lars Irmler und den beiden Mitarbeiterinnen Sandra Pohl und Angela Niemann, die sich intensiv mit der Bedeutung der einzelnen Schnittblumen befasst haben, sprachen die Lüdenscheider Nachrichten über die geheime Sprache der Blumen.

+ Weiße Rosen stehen in der Blumensprache für Leidenschaft, Treue und Unschuld. Häufig sind sie aus diesem Grund in Brautsträußen zu finden. © Salzmann

Was rote Rosen bedeuten, bedarf im Grunde keiner näheren Erläuterung. Liebe, Leidenschaft und Schönheit vereint die Königin der Blumen in sich. Keine andere Blume bezeugt so deutlich die tief empfundene Liebe wie die rote Rose. Wer zartrosa Rosen verschenkt, deutet gleichfalls zärtliche Gefühle, noch zart und im Wachsen begriffen, an. In Weiß – daher in vielen Brautsträußen und bei Tauffeiern zu finden – künden Rosen von Unschuld und Reinheit. Vorsicht ist bei gelben Rosen geboten, stehen sie doch für Neid, Untreue und Eifersucht, weiß das Kremer-Team.