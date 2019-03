Vorsicht, Glätte! Warnung des Wetterdienstes für Teile des Märkischen Kreises

In der Nacht hatte es in Lüdenscheid leichten Schneefall gegeben.

Lüdenscheid - Aprilwetter im Märkischen Kreis. Passend dazu hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung für Lüdenscheid und Teile des MK herausgegeben. Autofahrer sollten in den Morgenstunden besonders vorsichtig fahren.

Nach dem stürmischen Wetter der vergangenen Woche mit den Tiefdruckgebieten Eberhard, Franz, Gebhard und Heinz ist zumindest der Wind deutlich abgeflaut.

Allerdings sind die Niederschläge vom Sonntag in der Nacht pberhalb von 400 Metern in Schnee und Schneegriesel übergegangen. Der Winterdienst war in den Höhenlagen ab dem frühen Morgen im Einsatz.

So wird das Wetter in Lüdenscheid

Dennoch gilt für Montagmorgen eine amtliche Warnung für die Teile des Märkischen Kreises, die über 400 Meter hoch gelegen sind. Und zwar vor Glätte. Demnach muss oberhalb von 400 Metern mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden.

Die Polizei gab an, dass es in der Nacht und am Morgen, bislang keine glättebedingte Unfälle gegeben hat.

Auch in der kommenden Nacht kann es in den Höhenlagen leichten Bodenfrost geben. Tendenziell wird es aber wärmer. So werden bis Freitag in Lüdenscheid Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius erreicht.