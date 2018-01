Vorschau auf die Konzerte bei Dahlmann im ersten Quartal

Die Lokalmatadoren aus den 1960er-Jahren von Hi you There spielen im März ihr Abschiedskonzert.

Lüdenscheid - Beliebte Musiker aus Lüdenscheid und Umgebung, Tribute- und Coverbands verschiedener Stilrichtungen: Live-Musik für beinahe jeden Geschmack hat das Team der Gaststätte Dahlmann für das erste Quartal des Jahres im Angebot. Einige sind Stammgäste im Saal an der Grabenstraße, andere Formationen oder Veranstaltungsformate werden erstmals dort präsentiert.

Neu im Programm ist beispielsweise der Rock‘n‘Roll-Brunch, der ab Februar an jedem dritten Sonntag im Monat stattfinden soll. Zur Premiere wird am 18. Februar der Düsseldorfer Rockmusiker Dimmy Latecomer erwartet. Am 18. März wird die Formation Dos Hombres beim Rock‘n‘Roll-Brunch spielen. Für das Büfett fallen Kosten in Höhe von 12 Euro pro Person an. Erwerb der Karten im Vorverkauf beziehungsweise eine verbindliche Reservierung ist erforderlich.

Los geht das Programm bei Dahlmann am kommenden Samstag ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) mit der „Welcome 2018 Party“. Im Saal spielt die Rock-Cover-Band Second Hand, während in der Kneipe mit der Schlager-Himmel-Party ein Kontrastprogramm geboten wird.

Auftritte mit heimischen Bands

Das Konzertprogramm bis März umfasst eine bunte Mischung aus Lokalmatadoren, Newcomern und Bands, die mit Tribute-Programmen der Musik von Abba über Led Zeppelin bis Status Quo huldigen. Den Anfang der Lokalmatadoren in diesem Jahr macht die Coverrock-Formation Comeback, die am Samstag, 13. Januar, das Neujahrskonzert bei Dahlmann bestreitet. (Beginn 21 Uhr, Einlass 20 Uhr, Vorverkauf 9 Euro plus Gebühr).

Eine Woche später geht es weiter mit den Heimathelden 3.0, diesmal mit vier heimischen Bands: Ampersand um Sängerin Julia Späinghaus, Sonnabend um Klaus Sonnabend, die Soul-Formation Jinruh um Sänger Daniel Koroma und das Duo Breddermann. Moderieren wird DJ Marc Kiss (Beginn 20 Uhr, Vorverkauf 12,50 Euro plus Gebühr).

Am 9. März wird dann mit Just about Seven eine noch junge Lüdenscheider Jazzband erstmals auf der Dahlmann-Bühne stehen. Die sechs Musiker Marc Hewitt, Lucas Langbehn, Max Schmidt, Yao Protze, Tobias Zorn und Alexandra Meier wollen Jazzstandards und Eigenkompositionen bieten. (Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, nur Abendkasse, 7 Euro, ermäßigt 5 Euro).

Einen besonderen Leckerbissen der heimischen Musikszene bietet Dahlmann am Samstag, 17. März, auf: Die Kultband aus den 1960er-Jahren Hi you there mit Gerd und Richard Bracht, Peter Wever und Aaron Schade hat ihr Abschiedskonzert angekündigt. Die ehemaligen Lüdenscheider wollen zum letzten Mal bei Dahlmann auftreten (Beginn 20 Uhr, Vorverkauf ab Mitte Januar 14 Euro plus Gebühr).

Fünf Shows mit Tribute-Bands

Auch bei den Tribute-Bands gibt es eine Premiere: Am Freitag, 19. Januar, wird erstmals eine Black Sabbath-Show bei Dahlmann geboten. Sabbra Cadabra hat sich den ersten sechs sowie dem Abschiedsalbum ihrer Vorbilder verschrieben (Beginn 21 Uhr, Vorverkauf 12 Euro plus Gebühr). Am Samstag, 27. Januar, geht es dann weiter mit Super-Queen und Musik sowohl von Supertramp als auch von Queen (Beginn 21 Uhr, Einlass 20 Uhr, Vorverkauf 10 Euro plus Gebühr).

Mit Lead Zeppelin kommen am 10. Februar alte Bekannte in den Dahlmann-Saal. Geboten wird Musik von Led Zeppelin (Beginn 21 Uhr, Einlass 20 Uhr, Vorverkauf 15 Euro plus Gebühr).

Am Samstag, 17. Februar, wird es ein Wiedersehen mit Abba Review geben (Beginn 20.30, Einlass 19.30 Uhr, Vorverkauf Stehplatz 15 Euro plus Gebühr, Sitzplatz 20 Euro plus Gebühr).

Musik von Status Quo präsentiert schließlich die Formation Quotime am Samstag, 24. Februar (Beginn 21 Uhr, Einlass 18 Uhr, Vorverkauf 12 Euro plus Gebühr).

Improvisationstheater und polnische Nacht

Dazu gibt es noch weitere Programmpunkte in den ersten drei Monaten: Zauberei mit Timothy Thompson am Freitag, 23. Februar (Beginn 20 Uhr (Einlass 19 Uhr, Eintritt inclusive Büfett im Vorverkauf 18 Euro), und der Auftritt von Selbstauslöser, einer Improvisationstheatertruppe aus Köln, am Freitag, 2. März, (Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Vorverkauf 15 Euro plus Gebühr) sind Kooperationsveranstaltungen mit der Kulturwerkstatt Alte Schule. Eine Polska Noc ist geplant für Samstag, 3. März (Beginn 22 Uhr, Vorverkauf ab 15. Januar 6 Euro).