Mit Tunnelblick ins neue Jahr

Lüdenscheid - Wohl kaum eine Frage ist in Lüdenscheid so oft zu hören wie: „Was ist eigentlich mit dem Tunnel?“ Immerhin seit 2013 ist der Rathaustunnel teilweise gesperrt. Im kommenden Jahr soll’s laut Landesbetrieb Straßen.NRW Ende August mit der lang erwarteten Sanierung losgehen. Zwei Jahre sind eingeplant. Ein Großprojekt. Wenn man so will, das zweite im Jahr 2018 neben dem Stadtjubiläum zum 750. Geburtstag Lüdenscheids.

Die Aktivitäten zum runden Geburtstag verteilen sich ab April über das gesamte Jahr. Ein Höhepunkt ist sicherlich die Veranstaltung Lichtrouten vom 28. September bis 7. Oktober. Zwei Wochen vorher steht auch das Stadtfest ganz im Zeichen des Jubiläums.

Während der Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli können die Fans gemeinsam beim Public-Viewing im Rosengarten ihre Mannschaft anfeuern und feiern. Wer einen Blick in den städtischen Veranstaltungskalender wirft (in Auszügen veröffentlichen die LN eine Übersicht am 3. Januar), kann sich nicht beklagen. Es stehen jede Menge Termine an.

Das gilt auch für die Politikerinnen und Politiker, die sich zum Auftakt des Jahres weiter in den Ausschüssen mit dem Haushaltsplanentwurf für 2018 beschäftigen werden. Die Verabschiedung des städtischen Etats, der ein Defizit von 8,8 Millionen Euro ausweist und damit deutlich besser abschließt als 2017, ist für den 6. Februar geplant.

Mit Steuererhöhungen müssen die Lüdenscheider nicht rechnen, sind aber im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, das einen Etatausgleich bis 2022 vorschreibt, auch schon zur Kasse gebeten worden.

Viele Themen, die auf der Tagesordnung stehen, setzten sich naturgemäß aus dem vergangenen Jahr fort. So ist zum Beispiel der Dukatenweg nach wie vor gesperrt, da es bei der Sanierung der Straße zu Verzögerungen kam und der Wintereinbruch die geplante Fertigstellung noch im Dezember 2017 verhinderte. Auch die Sanierung der Kölner Straße ist noch nicht komplett abgeschlossen. Die Sanierung der Brücke in Brüninghausen ist ebenfalls noch nicht beendet.

Kurz vor dem Abschluss stehen aber zwei andere Bauvorhaben: der neue Rewe-Markt an der Kölner Straße und der Raiffeisenmarkt an der Worth-Kreuzung. Im Frühjahr sollen sie fertig sein.

Angestoßen sind bereits Bauvorhaben, die für den Nachwuchs von großer Bedeutung sind. Der Anbau an das Familienzentrum „Kindertraum“ am Vogelberg ist in Arbeit, ebenso ein Neubau der DRK-Kita Lösenbach und der neue integrative Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Bahnhofsallee, wo erst kürzlich die Grundsteinlegung erfolgte. Hintergrund all dieser Maßnahmen ist der große Bedarf an U-3-Plätzen, dem die Stadt damit nachkommt.

Die Reaktvierung der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zur Grundschule ist steigenden Schülerzahlen geschuldet, der Ausbau des öffentlichen Ganztags an Schulen ebenfalls.

Dauerbrenner bleiben im kommenden Jahr das Integrierte Handlungskonzept Altstadt und deren Umsetzung, zu der auch der Neubau der Musikschule am Staberg gehört, allerdings noch nicht in 2018.

Das gilt auch für den Neubau der Feuer- und Rettungswache, die auf dem Grundstück an der Wiesenstraße entstehen soll. Bis es soweit ist, wird es aber noch einige Jahre dauern. Die Schaffung zusätzlich benötigter Wohnungen, laut Gutachten 130 Einheiten pro Jahr, wird die Planer in der Verwaltung weiterhin beschäftigen, ebenso die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen.