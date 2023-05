Bundesweiter Vorlesetag: Ab sofort sind Anmeldungen möglich

Von: Jutta Rudewig

Vorlesen fängt schon bei den ganz Kleinen an. © Stadtbücherei Brilon

Mit Deutschlands größtem Lesefest machen die Initiatoren des bundesweiten Vorlesetages gemeinsam mit vielen tausend Vorlesenden und Zuhörenden darauf aufmerksam, wie wichtig das Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist.

Lüdenscheid - Die Bergstadt wird auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein - so viel ist sicher. Am 17. November 2023 findet der Bundesweite Vorlesetag bereits zum 20. Mal statt und ruft ab sofort alle Interessierten auf, vorzulesen und sich unter www.vorlesetag.de anzumelden. Das Jahresthema: „Vorlesen verbindet“.

Vorlesen stärkt Kinder und fördert den Austausch – es schafft Zusammenhalt, heißt es in dem Aufruf.



Bereits in der vergangenen Woche trafen sich auf Einladung der Freunde der Stadtbücherei Lüdenscheider Einrichtungsleiter, um ein Vorlesenetzwerk für Lüdenscheid aufzubauen - au und vor allem mit Blick auf den Vorlesetag im November.

Man nimmt sich eine Geschichte und liest anderen etwas vor

Mitmachen ist einfach: Man nimmt sich eine Geschichte und liest anderen etwas vor. Bei der Gestaltung der Vorleseaktion sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Viele Aktionen finden in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Buchhandlungen oder digital statt. Aber auch ungewöhnliche Vorleseorte sind beliebt.