Vorfahrt genommen: Auto kollidiert mit Lkw

Werdohlerin verletzt

+ © Mester Das Auto der Werdohlerin und der Lkw kollidierten auf der Werdohler Landstraße, als der Lkw links in die Straße zur Mülldeponie einbog. © Mester

[Update: 13.58 Uhr] Lüdenscheid - Leicht verletzt wurde eine Werdohlerin bei einem Unfall an der Werdohler Landstraße am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in Lüdenscheid. Ein Lkw-Fahrer hatte der 40-Jährigen die Vorfahrt genommen.