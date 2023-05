Strom und Gas günstiger: Stadtwerke warten noch ab

Teilen

Immer mehr Grundversorger wollen ihre Energiepreise senken. Entgegen dem Trend ist das bei den Stadtwerken Lüdenscheid noch nicht geplant. Dafür gibt es einen guten Grund.

Lüdenscheid - Zahlreiche Grundversorger in Deutschland senken in den kommenden Wochen ihre Tarife für Strom und Gas. Unter Berufung auf das Vergleichsportals Verivox meldete das am Montag die „Süddeutsche Zeitung“. Wann die gesunkenen Einkaufspreise für Energie allerdings bei den Tarifen der Lüdenscheider Stadtwerke an die Kunden weitergegeben werden, ist indes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, wie Andreas Köster, Sprecher der Enervie-Gruppe, auf LN-Anfrage erklärt.

„Bis zum 1. Juli können wir keine Preisveränderung bekanntmachen. Was danach kommt, ist aktuell noch nicht absehbar“, sagt Köster. Dass keine kurzfristigen Tarifanpassungen stattfinden können, habe mit der Beschaffungsstrategie der Stadtwerke zu tun. „Um die Preise möglichst stabil zu halten, werden die Ankäufe durch die Stadtwerke längerfristig getätigt“, erklärt Andreas Köster.

Die dadurch garantierte Preisstabilität bei den Tarifen habe aber auf der anderen Seite dann auch die Folge, dass Preisnachlässe im Einkauf erst später an die Kunden weitergegeben werden können. Man behalte aber die Preisentwicklungen stets im Blick.