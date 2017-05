„Vorbilder für junge Frauen“

Dr. Nabiyar freut sich über immer mehr Ausbildungen nach Besuch der Atefa-Schule

+ © Dr. Nabiyar Samea Matiullah ist Lehrerin an der Atefa-Schule und hat dort selbst ihr Abitur gemacht. - Fotos: Nabiyar © Dr. Nabiyar

Lüdenscheid - „Die Schule selber ist nach wie vor auf einem guten Weg. Ihre Arbeit wird auch in der Bevölkerung zunehmend positiv gesehen. Die Verantwortlichen für die Schulen in Estalef, mit denen ich regelmäßig spreche, unterstützen uns ebenfalls“, lautet das aktuelle Fazit von Dr. Anwar Nabiyar, Vorsitzender des Vereins Eschan. Vor gut vier Wochen war er wieder vor Ort in Afghanistan, um die Atefa-Mädchenschule in Estalef zu besuchen.