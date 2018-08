Vorbestrafter Schwarzfahrer erneut verurteilt

Lüdenscheid - Anlass für einen anschaulichen Überblick über das Berufsbild des Zugbegleiters lieferte im Amtsgericht das Strafverfahren gegen einen 25-jährigen Lüdenscheider.

Als Zeugen erschienen ein Bundesbahnhauptsekretär, ein Bundesbahnobersekretär, zwei Kundenbetreuer im Nahverkehr und zwei Zugbegleiter. „Früher hieß das Schaffner“, verwies der Obersekretär auf die Geschichte der Berufsbezeichnung, die sich mittlerweile sehr aufgesplittert hat.

Anlass für die Riege der Zeugen aus dem Tätigkeitsbereich der Fahrscheinkontrolle waren Beförderungserschleichungen des 25-Jährigen. Mindestens sechs Mal war er auf seiner Hausstrecke zwischen Lüdenscheid und Brügge ohne Fahrschein unterwegs gewesen – nur eine Fahrt führte von Schalksmühle nach Lüdenscheid. 3,90 Euro kostet die kürzere Strecke, was sich auf einen Gesamtschaden von etwa 25 Euro summierte.

„Ruhiger Geselle, der keinen Stress machte“

Alle Kontrolleure berichteten von einem ganz entspannten, ruhigen Gesellen, der keinen Stress machte, keinen Streit suchte und fast immer seinen Personalausweis zur Hand hatte. „Ein ganz unauffälliger Fahrgast“, erinnerte sich eine Zugbegleiterin.

Alle Zeugen beteuerten, dass sie einem Bahnkunden, der nach Luft japse sowie unverzüglich und überzeugend darlege, dass er ausnahmsweise keinen Fahrschein habe ziehen können, einen solchen ausstellten. Denn solche Eile versuchte der Angeklagte als Motiv für seine Schwarzfahrten vorzutragen.

Doch niemand erinnerte sich an den 25-Jährigen in einem solchen Letzte-Minute-Szenario. Und irgendwie war der sich nicht so ganz einig mit sich selbst, ob er tatsächlich so oft im letzten Moment eingestiegen war oder ob er sich nicht mehr an die Fahrten erinnern wollte. Deshalb konnte auf das Defilee der Zeugen nicht verzichtet werden.

Interessant war ihr Bericht, dass defekte Fahrscheinautomaten sofort eine Meldung über ihr Unwohlsein an die Diensthandys der davon betroffenen Zugbegleiter schicken. Auch dann werde natürlich ein Fahrschein im Zug ausgestellt.

Weitere elf Monate Haft drohen

Riskant war das Sparen am Kleingeld für den Schwarzfahrer aus Lüdenscheid deshalb, weil er einschlägig vorbestraft und wegen anderer Straftaten unter doppelter Bewährung stand. Da drohten weitere elf Monate Haft.

„Ist Ihnen eigentlich klar, dass das Schwarzfahren eine Straftat ist?“, fragte Richter Andreas Lyra den Angeklagten, der sich auch im Gerichtssaal als sehr ruhiger Geselle zeigte. Sein Bewährungshelfer hatte aufgrund einer schwierigen Familiengeschichte schon einmal eine Psychotherapie empfohlen. „Es hat sich eine Menge aufgehäuft, worauf ich echt nicht stolz bin“, erklärte der ansonsten recht schweigsame Angeklagte.

Niemand im Gerichtssaal wollte ihn wegen der sechs Bagatelldelikte ins Gefängnis schicken. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft und Verteidiger Horst Metag beantragten deshalb Geldstrafen in unterschiedlicher Höhe.

150 Sozialstunden als Bewährungsauflage

Richter Andreas Lyra fügte den beiden Bewährungsstrafen jedoch eine dritte hinzu und verurteilte den 25-Jährigen zu einer weiteren Haftstrafe von vier Monaten auf Bewährung. Seine eindringliche Frage war rhetorisch gemeint: „Müssen wir unsere Gefängnisse vollpacken mit Leuten, die schwarzfahren oder ohne Führerschein unterwegs sind?“

Als Bewährungsauflage verordnete er dem Delinquenten 150 Sozialstunden. Dazu gab es eine klare Ansage, dass nach dem Tag der Urteilsverkündung eingehende Berichte über neue Straftaten den Weg ins Gefängnis doch noch öffnen würden. Alle Beteiligten verzichteten auf weitere Rechtsmittel.