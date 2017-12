Historischer Weihnachtsmarkt: Erste Buden sind da

Lüdenscheid - Der Aufbau des historischen Weihnachtsmarktes in der Altstadt am Wochenende hat begonnen.

Zwölf der Stände rund um die Erlöserkirche stehen seit dem Wochenende. Diese Buden haben ihren Dienst beim Adventsbasar an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule bereits getan und sind in die Innenstadt umgezogen.

Insgesamt soll es am Wochenende 34 stimmungsvoll dekorierte Marktstände und dazu ein kulturelles Begleitprogramm geben.

Der historische Weihnachtsmarkt hat am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 21 Uhr und und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.