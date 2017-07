Brücke in Brüninghausen vor dem Abriss

Lüdenscheid - Die Vorbereitungen für den Abriss der Brücke in Brüninghausen haben begonnen.

Für die Verkehrsteilnehmer brechen damit schwere Zeiten an, denn sie werden an dieser Stelle in Höhe der Brüninghauser Halle ausgebremst. Eine Durchfahrt ist bis zur Fertigstellung der Brücke, die laut Straßen.NRW möglichst noch in diesem Jahr abgeschlossen sein soll, nicht möglich.

Brüninghauser Bürger oder Mitarbeiter der Stahlwerke Plate, müssen sich auf weite Umwege einstellen. Lediglich für Fußgänger soll das Nadelöhr per Behelfsbrücke passierbar sein, hatte der zuständige Leiter von Straßen.NRW, Eberhard Zimmerschied, bei der Ankündigung der Maßnahme im Bau- und Verkehrsausschuss mitgeteilt.

Der erforderliche Neubau der Brücke war schon Anfang 2015 bekannt gegeben worden. Bei einer turnusmäßigen Überprüfung des Bauwerks war festgestellt worden, dass es den heutigen Verkehrserfordernissen nicht mehr genügt und dringend sanierungsbedürftig ist. Bei der Kostenaufstellung habe man dann aber erkannt, dass nur ein Neubau der Brücke wirtschaftlich sei.