Unternehmen im MK will erweitern: „Nicht unumstritten“

Von: Fabian Paffendorf

Die Firma EOT Eibach Oberflächentechnik mit Standort im Gewerbegebiet Heedfeld-Süd plant seit 2019 eine Werkserweiterung. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dauert weiter an. © Wilczek

Die Firma EOT Eibach Oberflächentechnik an der Golsberger Straße will ihren Unternehmenskomplex in Richtung „Im Steckenhahn“ erweitern. Seit 2019 ist daher ein Anbau geplant. Aber die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans ist bisher seitens Politik und der Verwaltung nicht final durchgewunken worden.

Lüdenscheid – Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, steht außerdem weiterhin noch eine Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans aus. Am 27. Februar könnte sich zumindest die Sachlage zur Flächennutzungsplanänderung verändern, denn dann wird der Rat der Stadt Lüdenscheid in seiner Sitzung darüber entscheiden müssen.

Der Stadtplanungsausschuss hatte am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich dieses Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Südlich Heedfeld“ in den Rat eingebracht wird, entsprechend der Beratungsfolge. Warum das Erweiterungsvorhaben der Firma seit Jahren eher schleppend voran kommt, hat gute Gründe. Und es sind viele an der Zahl.

Anwohner beschwerten sich über Geruchsbelästigungen

Neben seit Firmenansiedlung bestehenden Beschwerden seitens der Anwohner über Belästigungen durch den Betrieb, ist die Erweiterung auch aus behördlicher Sicht nicht unumstritten. Allein die Anhänge der dem Stadtplanungsausschuss vorgelegten Beschlussvorlage umfassen über 100 Seiten an Stellungnahmen und fachlicher Einschätzung des Erweiterungsvorhabens. Involviert wurden in dem Prozess sowohl die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Bodenschutzbehörde und die Untere Immissionsschutzbehörde des Märkischen Kreises. Außerdem handelt es sich bei dem Firmenstandort um ein interkommunales Gewerbegebiet, dass sowohl auf Lüdenscheider wie auch auf Schalksmühler Bereich liegt.

Die Firmenerweiterungspläne von EOT sind in der jüngeren Vergangenheit Gegenstand diverser Gutachten und eines Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens gewesen. Grund dafür ist, dass EOT als Oberflächen beschichtender Betrieb gesundheitsschädliche Lösungsmittel verarbeitet. Die dadurch entstehenden Geruchs- und Lärmbelästigungen sind Thema zahlreicher Beschwerden, denen seit 2015 immer wieder beim Märkischen Kreis nachgegangen wird.

In der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung Lüdenscheid heißt es hierzu: „Soweit die Gerüche nach Ermittlungen der Immissionsschutzbehörde des Märkischen Kreises auf Emissionen von Lösemitteln der Firma EOT zurückzuführen waren, war die Ursache bei einer funktionierenden Abluftreinigungsanlage die Fehlplanung der Hallenlüftungsanlage durch den Fachplaner.“

Gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem damaligen Planer

Nach Angaben der Firma gegenüber dem Kreis sei diese Fehlplanung seit 2015 Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem damaligen Planer. Neben wiederholten Überprüfungen des Betriebs und Messungen an den Arbeitsplätzen, sei ferner 2017 ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, dessen Ergebnisse als Grundlage für Maßnahmen diente, um die Situation zu verbessern. Dabei sei unter anderem die Versandhalle lüftungstechnisch von der Produktionshalle entkoppelt worden. Ein möglicherweise für den Anbau relevanter Punkt, denn in dem Neubau sollen sowohl eine neue Versandhalle sowie im unteren Bereich Erweiterungen der Produktion untergebracht werden. Letzteres würde auch eine Erweiterung der Abluftsysteme nach sich ziehen, wie es in der Beschlussvorlage heißt. In den Stellungnahmen der Fachdienste des Märkischen Kreises ist die Rede davon, dass das geplante Vorhaben „aufgrund der hohen Beschwerdelage kritisch gesehen“ werde.

Allerdings gehe man davon aus, dass „durch eine Optimierung der Produktionsabläufe“, die Beschwerdelage minimiert werden könnte. Der Märkische Kreis sieht demnach keine Bedenken, dem Anstoß des bürokratischen Verfahrens zum Anbau im Wege zu stehen.