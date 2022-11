Der Lärm raubt dem Ehepaar den Schlaf

Vor Sprengung: Ehepaar verkauft Haus an der Talbrücke Rahmede

Von: Thomas Machatzke

Verkauft an die Autobahn GmbH: Das Haus der Familie Gern im Wiesental. © Cedric Nougrigat

Abschied nach 32 Jahren: Das Ehepaar Gern hat sein Haus im Wiesental an die Autobahn GmbH verkauft und ist in die Innenstadt gezogen. Das Grundstück im Wiesental, es geht bis direkt an einen Pfeiler der Talbrücke Rahmede.

Lüdenscheid – Die Brückensperrung hat das Leben so vieler Lüdenscheider verändert. Allen voran das Leben der Anwohner an den Umleitungen. Sie leiden, oder sie fliehen. Monika und Rolf Gern haben Variante zwei gewählt, haben ihr Haus in unmittelbarer Nachbarschaft der vermaledeiten Brücke verkauft. Nach 32 Jahren. Seit Ende September wohnen sie nicht mehr im Wiesental, sondern im Stadtkern. „Jetzt sind wir richtige Lüdenscheider“, sagt Monika Gern und lacht. „Unsere Freunde haben ja früher immer gespöttelt, dass wir aus dem Zonenrandgebiet kommen…“

Die Gerns können wieder lachen, blicken wieder optimistisch auf das, was kommt. Nach dem Verkehrs-Super-GAU im Dezember ist das über viele Monate nicht so gewesen. 1990 hatten sie das Haus im Wiesental gekauft. „Mit Ausnahme der Dachdeckerarbeiten und dem Einbau der Fenster haben wir alles selbst renoviert. Bestimmt zehn Jahre lang“, sagt Monika Gern. Die Tochter wuchs hier auf, ging in Lüdenscheid zur Schule. Der Standort im Wiesental war für die Familie ideal. Über Monika Gerns Lehrertätigkeit war das Ehepaar erst nach Altena gekommen. „Ich wollte gerne in Köln unterrichten, hatte dort studiert“, erzählt sie. „Aber es waren die Babyboomer-Jahre, ich konnte mir den Ort nicht aussuchen.“ Monika Gern unterrichtete am Breitenhagen, Mann Rolf arbeitete in Lüdenscheid und Schalksmühle.



Das Grundstück des Hauses – es erstreckte sich ganz früher einmal bis zum Dickenberg, zuletzt endete es exakt an einem Pfeiler der Talbrücke Rahmede. „Wir haben im Windschatten von Feinstaub und Lärm gelebt, aber durch den Wald haben wir gar nicht so viel vom Autobahnverkehr mitbekommen“, erzählt Rolf Gern. Ab Dezember dann gab es den Autobahnlärm gar nicht mehr, dafür aber den Lärm der Umgehung.



Der Lärm raubt dem Ehepaar den Schlaf

„Wir haben es den Menschen nicht übel genommen, dass sie durchs Wiesental abgekürzt haben, irgendwie muss man ja zum Ziel kommen“, sagt Monika Gern, wenn sie an die ersten Wochen nach der Sperrung denkt. „Aber wir haben es ihnen übel genommen, wenn sie mit einem Affenzahn hier durchgerauscht sind. Das war gefährlich.“ Dazu raubte der Lärm dem Ehepaar früh den Schlaf. Ab 5 Uhr ging es richtig los. Die beiden erzählen die Geschichte, die viele Anwohner erzählen können. Es ist die Geschichte eines Albtraums.



Bei den Gerns aber kam noch etwas anderes hinzu: Die Sorge, was werden würde, wenn die Brücke fällt und neu gebaut wird. Die Sorge, was werden würde, wenn man für die Brücke den Wald roden muss. Angst vor Erosionen, vor Starkregen, der den Schlamm vom Berg schwemmen könnte, wenn mit der Rodung ein Eingriff in die Natur die gewohnten Sicherheiten kappen würde. Und noch eine besondere Sorge: Was würde der Lärm mit dem Leben der beiden Ruheständler machen? „Ich bin 72 Jahre alt, mein Mann 78. Das Brückenthema hätte uns über Jahre beschäftigt“, sagt Monika Gern, die von sich selbst sagt, dass sie sehr sensibel für Lärm sei. „Unser Worst-Case-Szenario wäre gewesen, wenn wir am Ende wegen des Lärms hätten wegziehen und das Haus trotzdem halten müssen“, sagt sie.



Als die Gerns dann Anfang des Jahres in der Zeitung lasen, dass die Autobahn GmbH mit den Anwohnern im Gespräch sei, sie aber noch nichts von der Autobahn GmbH gehört hatten, wurden sie selbst aktiv. Erst in der Bürgersprechstunde bei Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. „Er hat sich viel Zeit genommen und die Pläne mit uns angeschaut“, sagt Monika Gern. „Er hat das Anliegen mitgenommen zu Frau Sauerwein-Braksiek.“



Die Autobahn GmbH hatte derweil unabhängig von diesem Gespräch auf dem Grundstück der Gerns erste Pfosten als Rodungsgrenzen eingeschlagen. Das Ehepaar war verwundert, dassman das Grundstück so einfach betreten hatte. „Es hat sich als Versehen herausgestellt, Frau Sauerwein-Braksiek hat sich später bei uns entschuldigt“, erinnert sich die Pädagogin.



Schneller Rückruf von der Autobahn GmbH

Für das Ehepaar erwies sich in der Folge der direkte Weg als der schnellere. Nach Gesprächen mit anderen Anwohnern wandte sich das Ehepaar per E-Mail an die Abteilung Grunderwerb der Autobahn GmbH in Hagen. Keine zehn Minuten nach Versenden der Mail kam ein Rückruf. Bald besuchten die Damen der Abteilung die Gerns im Wiesental. Die Damen sprachen von Probebohrungen für einen Ersatzneubau, von Betretungserlaubnis, vom Pachten. „Man hatte das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt selbst niemand wusste, wie genau es weitergeht“, sagt Rolf Gern. „Man hat die Leute auf unterer Ebene schwimmen lassen. Das war eigentlich unfair.“



Ein Tässchen Tee in der neuen Wohnung im Stadtkern: Monika und Rolf Gern haben ihr Haus im Wiesental nach 32 Jahren an die Autobahn GmbH verkauft. © Machatzke, Thomas

Hilfsbereit seien die Mitarbeiterinnen der Autobahn GmbH jedenfalls jederzeit gewesen, schnell und zuverlässig. „Bei einer Behörde habe ich so etwas noch nie erlebt“, sagt Monika Gern. Im allgemeinen Prozess war bald nicht mehr vom Ersatzneubau die Rede, stattdessen ging’s nun um die Rodung eines 40-Meter-Streifens und damit um einen kompletten Wegfall des Sicht- und Lärmschutzes für die Gerns. „Wir haben uns eine Wiederaufforstung für diesen Fall gewünscht“, sagt Monika Gern. „Vor allem aber haben wir uns ausgemalt, dass schon bald im 7/24-Modus direkt vor unseren Augen gebaut würde. Wir haben gedacht: Das ist unsere Zukunft? Davor graut es uns!“



Zwei Gutachter und eine schnelle Einigung

So kam der 1. Juni, das dritte persönliche Gespräch mit der Autobahn GmbH, die nun auf einmal anbot, das Haus und Grundstück zu kaufen. „Da haben wir nicht lange überlegen müssen“, sagt Monika Gern. Am Ende waren es drei Faktoren, die es dem Ehepaar trotz der Erinnerung an 32 schöne Jahre im Wiesental leicht machten. Zum einen die Situation mitten an der Umleitung mit Lärm und schlechter Luft. Zum anderen die ungewisse Zukunft, die Angst vor dem Leben direkt neben einer Großbaustelle. Und noch etwas: „Wir haben gewusst, dass die Bevölkerung an der Umleitung leidet – es sollte nicht an uns liegen, wenn es mit den Planungen nicht vorangeht“, sagt Rolf Gern: „Diesen Schuh wollten wir uns nicht anziehen. Ich verstehe die Waldbauern nicht, die jetzt um ihre Grundstücke feilschen und die Dinge so verzögern…“



Im Wiesental rückten nach dem 1. Juni bald zwei Gutachter an. Mit ihrer Tochter, die in London lebt, hatten sie auch gesprochen über den Hausverkauf. „Sie hat uns einen Schubs gegeben und gesagt: Macht es!“, erzählt die Mutter. Und in Richtung Autobahn GmbH ergänzt sie: „Es hat wirklich alles reibungslos geklappt.“ Beim Preis habe man nicht feilschen müssen. Es sei ein fairer Umgang gewesen. Die Autobahn GmbH hatte zudem zugesagt, sich planvoll um die Nachnutzung des Hauses zu kümmern, auch das war den Gerns wichtig gewesen.



Das alte Klavier steht nun im Museum, die Eisenbahn in Olpe

Die Präferenz des Ehepaars war trotz der misslichen Lage in der Stadt eine Zukunft in Lüdenscheid, wo ihre Bekannten leben. Aber sie erwogen auch den Umzug nach Herdecke oder Wetter. Über einen glücklichen Zufall fanden sie dann aber die Wohnung, die sie direkt ins Herz schlossen. „Das war nicht leicht“, sagt Monika Gern. „Es gibt auch viele Lüdenscheider, die von der Lennestraße wegziehen wollen. Wohnungen mit 80 bis 100 Quadratmeter sind da knapp.“



Die Gerns haben eine gefunden. Sie haben das Haus und viele Erinnerungen zurücklassen müssen – vom Hausstand haben sie die Hälfte aussortieren müssen. Es sind Dinge für Obdachlosenwohnungen zum Amalie-Sieveking-Haus gegangen, einer jungen Frau aus der Ukraine haben sie mit dem einen oder anderen helfen können. „Schwer gefallen ist mir die Trennung von meiner Modelleisenbahn“, sagt Rolf Gern, für sie hat er einen Liebhaber in Olpe gefunden. Das alte, selbst restaurierte Klavier hat die Musikschule genommen, es steht nun für Veranstaltungen in den städtischen Museen.



Damit beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Es wird nicht mehr nachgekartet. Monika Gern schaut ins Grüne und freut sich über das, was das Neue an schönen Aspekten mit sich bringt. Fußläufig zum Markt, ins Kulturhaus, zu den Chorstunden in der neuen Musikschule. „Das genießen wir“, sagt sie. Das Ehepaar hat durch den Verbleib in Lüdenscheid auch seinen Hausarzt behalten können. Kurzum: Monika und Rolf Gern haben, wenn man so will, Glück im Unglück gehabt. „Ich habe mich am Ende noch traurig von den Rotkehlchen im Garten im Wiesental verabschiedet,“ sagt Rolf Gern, „und nun haben wir vorm Balkon wieder viele Vögel angetroffen.“



Das Leben, es geht weiter. Es ist wieder ein Stück weit sorgenfreier geworden.