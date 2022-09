Vor Eisdiele im MK: Jugendliche schlagen und treten am Boden liegendes Opfer

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Beteiligte und Zeugen einer Keilerei, bei der mehrere Täter am Sonntag gegen 17.55 Uhr einen Jugendlichen „in die Mangel“ genommen haben.

Lüdenscheid - Ein Zeuge beobachtete, wie die Angreifer vor einer Eisdiele auf ihr am Boden liegendes Opfer einschlugen und -traten. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, entfernten sich die mutmaßlichen Täter sowie das Opfer in unbekannte Richtung.

Die Beamten konnten die Verdächtigen bei der Nahbereichsfahndung nicht antreffen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen oder Hintergründen geben können.

Hinweise werden durch die Polizeiwache Lüdenscheid unter Tel. 90 99 0 entgegen genommen.