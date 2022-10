Vor Eisdiele geparkt - Parkvision fordert trotzdem „Vertragsstrafe“

Von: Fabian Paffendorf

Die Lüdenscheiderin Louisa Klein kann sich nicht erklären, warum sie jetzt Post von Parkvision bekommen hat. © Cedric Nougrigat

Die Kameraüberwachung des Mix-Markt-Parkplatzes an der Schützenstraße durch Parkvision sorgt weiter für Ärger, auch bei der Lüdenscheiderin Louisa Klein. Ihr Fall dürfte jetzt allerdings den Verdacht erhärten, dass die Firma auch im öffentlichen Raum filmt und somit alsbald die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auf den Plan rufen.

Lüdenscheid –Die Bergstädterin Louisa Klein beteuert, dass sie zu dem von Parkvision vorgeworfenen „Tatzeitpunkt“ überhaupt nicht auf dem Parkplatz des Mix Markt aufgefahren sei oder dort geparkt haben. Laut der „Zahlungsaufforderung“, die der Autohalter, der Ehemann von Louisa Klein, erhalten hat, geht es um den 14. August. Von 11.31 bis 11.40 Uhr soll dessen Wagen widerrechtlich geparkt worden sein und habe Kundenstellflächen des Mix Markt blockiert.

„An dem Tag bin ich das Auto gefahren und habe eine Eistorte bei II Gelato abgeholt. Aber den Wagen hatte ich in dem benannten Zeitraum überhaupt nicht auf dem Privatparkplatz abgestellt, sondern auf einem der Stellplätze vor dem Eiscafè“, sagt Louisa Klein. Weil sie sich nicht erinnern kann, dass es anders gewesen sein sollte, hätten sie oder ihr Mann auch keineswegs die Absicht, die von Parkvision erhobene „Vertragsstrafe“ zu bezahlen. Ganz anders als den „Verstoß“, den Parkvision ihr in einem Brief anlastete, der den 2. August betrifft. „An dem Tag hatte ich auch wirklich auf dem Mix-Markt-Parkplatz gehalten – und deshalb umgehend die 40 Euro Strafe an die Firma überwiesen“, sagt Louisa Klein. Daher sei die Verwunderung groß gewesen, dass urplötzlich eine zweite Zahlungsaufforderung in der Post lag. Also hatte sie am 20. September via Online-Formular zu Parkvision Kontakt aufgenommen und noch einmal nachgefragt, was es mit der erneuten Aufforderung auf sich habe.

„Letzte außergerichtliche Mahnung“ von Parkvision erhalten

Es handele sich um zwei unterschiedliche Verstöße, teilte Parkvision auch in der Antwort mit und fügte hinzu: „Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die nächste Maßnahme eine gebührenpflichtige Mahnung sein wird, sofern nicht der rechtzeitige Eingang des Gesamtbetrages der genannten Frist zu verzeichnen ist. Dies möchten wir in beidseitigem Interesse vermeiden.“ Weil Louisa Klein darauf nicht reagierte, hat sie nun in dieser Woche eine „Letzte außergerichtliche Mahnung“ von Parkvision erhalten. In der berechnet ihr die Firma zu den 40 Euro „Vertragsstrafe“ noch weitere 15 Euro als „Schadenersatz wegen Pflichtverletzung“.

Die Lüdenscheiderin will jetzt ein Widerspruchsschreiben an Parkvision schicken und die Parkplatzüberwacher auffordern, ihr das Bildbeweismaterial des angeblichen Verstoßes zukommen zu lassen. Für sie stehe jedenfalls jetzt schon fest, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Wenn es stimmt, was die Lüdenscheiderin behauptet und die Kamera tatsächlich Bilder von ihrem Wagen an diesem Tag gemacht hat, dann würde das bedeuten, dass Parkvision Bereiche filmt, die über das Privatgrundstück des Mix Marktes hinausgehen. Genau das vermuten die Anwohner und Gewerbetreibenden am Bräuckenkreuz bereits seit einiger Zeit. In den Sozialen Netzwerken wie Facebook mehren sich nun auch Beiträge von Lüdenscheidern, die laut eigenen Angaben im Mix Markt einkaufen waren und trotzdem Zahlungsaufforderungen von Parkvision bekommen haben wollen.