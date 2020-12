Vor Apotheke am Sternplatz: Hilflose Frau wird zum Opfer

Es ist die Zeit der Nächstenliebe, der gegenseitigen Rücksichtnahme - Diebe interessieren sich dafür nicht. Besonders beschämend ist es, wenn sie hilflose Personen bestehlen - so geschehen in Lüdenscheid.

Wie die Polizei mitteilte hat ein unbekannter Täter einer 79-jährigen Frau am Mittwoch kurz vor 12 Uhr in oder an einer Apotheke am Sternplatz in Lüdenscheid die Handtasche gestohlen. Da die Frau auf einen Rollator angewiesen ist, befand sich ihre Handtasche auf der mobilen Gehhilfe.

In der Apotheke bezahlte die Frau noch ihre Rechnung und machte sich auf den Weg in Richtung Drogerie. Dort angekommen, war die Handtasche verschwunden. In diesen Minuten muss ein unbekannter zugegriffen haben, schreibt die Polizei. Sie erbittet Hinweise unter Tel. 02351/9099-0.