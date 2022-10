Vor A45-Demo: Lkw-Fahrerin bittet um mehr Verständnis

Von: Jan Schmitz

Ein gewohntes Bild in Lüdenscheid seit der A45-Sperrung vor zehn Monaten: Lkw dicht an dicht auf der Umleitungsstrecke. © Cedric Nougrigat

Wenn die Bürgerinitiative A45 am Donnerstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr am Bahnhof Brügge zur dritten Demonstration gegen den Durchgangsverkehr der gesperrten Sauerlandlinie einlädt, sind die Rollen klar verteilt. Die Demonstranten kämpfen gegen den Schwerlastverkehr, der den Anwohnern den letzten Nerv raubt, ihre Gesundheit und die Straßen rund um Lüdenscheid schädigt – und den die Politik unbedingt aus der Stadt verbannen soll.

Lüdenscheid – Michaela Schmidt (Name geändert) ist bei einer Spedition im Märkischen Kreis beschäftigt und lenkt ihren Lkw fast jeden Tag über die A45-Umleitung durch Lüdenscheid. Sie bricht eine Lanze für das Speditionsgewerbe und ihre Kolleginnen und Kollegen. „Man sieht nur den Lkw, aber dahinter steckt ein Mensch“, sagt Schmidt und klagt: „Wir Fahrer haben keine Lobby.“

Sie beobachtet seit einiger Zeit eine zunehmende Aggressivität der Anwohner gegenüber den Lkw-Fahrern, die die gesperrte A45 durch Lüdenscheid, aber auch über die Volmestraße (B54) umfahren. „Die Situation ist für alle scheiße. Wir müssen aufpassen, dass die Politik Anwohner und Speditionen beziehungsweise die Lkw-Fahrer nicht gegeneinander ausspielt.“ Man dürfe nicht vergessen, beide seien unverschuldet in diese Lage gebracht worden. Die Schuldigen für diese Misere seien in den Behörden und Ministerien zu suchen, nicht auf der Straße.



Die Fronten verhärten sich mehr und mehr. Inzwischen reagieren auch die Lkw-Fahrer auf die zunehmenden Vorwürfe aus Lüdenscheid gegenüber der Branche. So veranstalteten vorbeifahrende Trucker nach einem am Abend ausgestrahlten Beitrag im WDR-Fernsehen, in dem Anlieger ihren Unmut über den Schwerlastverkehr geäußert hatten, ein nächtliches Hupkonzert.



Michaela Schmidt sieht diese Entwicklung mit Sorge. „Ganz ehrlich. Mir tun die Anwohner leid. Ich möchte mit ihnen nicht tauschen.“ Gleichwohl plädiert sie für mehr gegenseitiges Verständnis, denn auch viele Lkw-Fahrer könnten sich etwas Besseres vorstellen als in Lüdenscheid im Stau zu stehen. „Am schlimmsten ist an der Umleitung die Lennestraße. Dort ist es mit einem 40-Tonner viel zu eng. Überall am Straßenrand parken Autos und man muss jederzeit mit Kindern rechnen“, schildert Schmidt die Perspektive aus dem Führerhaus. Die Enge ist auch der Grund, warum sie mit ihrem Fahrzeug die B54 grundsätzlich als Ausweichstrecke meidet. „Das ist dort viel zu gefährlich.“

Warum aber sparen sich Lkw-Fahrer nicht einfach die Tortur durch Lüdenscheid und suchen sich andere Wege an ihr Ziel? Michaela Schmidt sagt, dass es schlichtweg keine vernünftige Alternative auf der Straße gebe. Sie selbst fährt für eine heimische Spedition, wird also gar nicht zum Durchgangsverkehr gezählt, den die Bürgerinitiative A45 aus der Stadt heraushalten will. Dennoch muss auch sie sich auf der Umleitung einreihen, um auf die Autobahn zu kommen. Und trifft dort auf viele Fahrer des überregionalen Schwerlastverkehrs, die lieber durch Lüdenscheid fahren als über die weiträumig ausgewiesene Umleitung A1, A3, A4. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie die Speditionsangestellte erläutert.



Zum einen spielt Zeit eine Rolle. Die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten erlauben schlicht keinen Zeitverzug von mehr als einer Stunde, die es in der Regel kostet, über A1, A3 und A4 zu fahren. Denn: Die Pausen zu nehmen, ist Pflicht. Gleichzeitig haben Speditionen häufig feste Zeitfenster für die Anlieferung beim Kunden. Wer das Zeitfenster nicht trifft, verliert Zeit, Geld und schon bald seinen Auftraggeber. „Auf der Strecke liegt zudem die Leverkusener Brücke, über die Lkw nicht fahren dürfen, was weitere Umfahrungen bedeutet“, erklärt Schmidt. Zusätzliche Verluste entstehen durch die Lkw-Maut – das NRW-Ministerium hat Mehrkosten von 28 Euro pro Strecke errechnet – Spritmehrkosten von bis zu 70 Euro sowie Personalkosten. Mit einer Fahrt durch Lüdenscheid kann die Spedition gegenüber der ausgewiesenen Umleitung über die A1 im Einzelfall so mehr als 100 Euro einsparen.



Dennoch hat Michaela Schmidt beobachtet, dass „in Lüdenscheid viele Lkw-Fahrer im Stau stehen, die dort gar nicht stehen wollen.“ Der Grund: Für sie ist die Beschilderung nicht zu lesen. „Fahren Sie mal nach Osteuropa, und da steht in kyrillischer Schrift ‘A45 gesperrt’. Das bekommen Sie auch nicht mit“, sagt die Märkerin. Zwingend müssten aus ihrer Sicht daher an den Autobahnen die Hinweisschilder auf die Sperrung mehrsprachig sein. Und sie spricht sich auch für ein Lkw-Nachtfahrverbot für den Durchgangsverkehr in Lüdenscheid aus – zwischen 22 und 5 Uhr. Das wäre ein guter Kompromiss für beide Seiten, findet sie.

Nach Appell: Logistik-Verbandschefs kommen nicht nach Lüdenscheid Mit der Unterschrift zur Forderung des Brückenbauer-Büros „Der Verkehr muss aus der Stadt!“ unterzeichneten mehr als 750 Teilnehmer auch den Appell an die Chefs der beiden größten deutschen Logistik-Verbände, in die Bergstadt zu kommen, um gemeinsam Lösungen zu suchen. Die angesprochenen Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Dirk Engelhardt und Frank Huster waren zuvor nicht gefragt worden und hatten sich im Gespräch mit unserer Zeitung über dieses Vorgehen irritiert gezeigt. Sie kommen nun nicht nach Lüdenscheid, wie aus einem Schreiben des Verbands Verkehrswirtschaft und Logistik NRW an Bürgermeister Sebastian Wagemeyer hervorgeht. Der Hauptgeschäftsführer für NRW, Dr. Christoph Kösters, erklärt darin: „Meine beiden Kollegen baten mich nach dortiger Abstimmung, als der für NRW zuständige Landesverband beider Bundesverbände auf Sie zuzugehen.“ Kösters sagte zu, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, „mit dem Ziel, den Anteil des Lkw-Fernverkehrs, der diesen Engpass durchfahren muss, möglichst zu optimieren.“ Gleichwohl dämpfte der Landesverbands-Chef die Erwartungen. Ein bedeutender Teil des Verkehrs sei nicht zu vermeiden, da alternative Routen fehlten. Kösters wies darauf hin, dass „die Tatsache, dass dort Lkw mit nicht deutschen oder überregionalen Kennzeichen stehen, nicht in jedem Fall bedeuten muss, dass diese Lkw die Region nur durchfahren. Häufig werden diese Lkw eingesetzt in Verkehren von und zu den Unternehmen in der Region oder von den heimischen Spediteuren.“ Inzwischen ist auch ein Termin für das Treffen gefunden. Kösters kommt am 25. Oktober nach Lüdenscheid.