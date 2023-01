Siku-Prospekt: Vor 50 Jahren zierte die Talbrücke Rahmede das Cover

Die Siku-Welt zum Schwärmen: Diese Kartons hatten die Jungen vor 50 Jahren ins Herz geschlossen. © Siku

Damals war die Welt noch in Ordnung. Vor 50 Jahren hatte es die Talbrücke Rahmede unversehens unter Deutschlands Weihnachtsbäume geschafft.

Lüdenscheid – Freilich unbekannterweise, aber dafür impulsstark hatte Siku dem Bauwerk auf der Titelseite seines Prospekts einen prominenten Platz gewidmet. Die geschwungene Brückenfahrbahn der Sauerlandlinie mit den fein gezeichneten Siku-Modellen sollte auf dem Jahreskatalog 1972 auf besondere Weise die Herzen der Bundesrepublik erobern. Und in Lüdenscheid hatte mit der Autobahnanbindung nach jahrelangen Erdbewegungen während der Bauzeit endlich die automobile Zukunft begonnen.

Als es um die Gestaltung des Covermotivs ging, war man damals in der Siku-Verwaltung an der Schlittenbacher Straße – nur wenige Kilometer von der Talbrücke Rahmede entfernt – auf Anhieb davon überzeugt, damit ein lebendiges, aber vor allem zukunftsgewandtes Bild der Verkehrswelt zu zeichnen. Das sollte die jungen Kunden, aber auch deren Väter begeistern. Es war die Zeit, als Siku-Autos im deutschen Spielwarenfachhandel boomten – unter den Tannenbäumen der Republik lagen die damals noch schlichten Farbkartons mit der kolorierten Abbildung der Automodelle. Es war die Zeit, als das Auto zu des Deutschen liebstes Kind wurde. Dass die hintere Richtungsfahrbahn dabei nur zwei und die vordere drei Fahrspuren hatte, sollte den Betrachter kaum stören. Der zugehörige Prospekt mit dem rückseitigen Wunschzettel zum Ankreuzen hielt 87 Spielzeugmodelle zwischen 2 DM und 11,95 DM bereit – das Büchlein zum Träumen. Man darf es nicht unterschätzen: Der Siku-Prospekt gilt gestern wie heute als Pflichtpostille ganzer Kindergenerationen.

Als die Talbrücke Rahmede zwischen 1965 und 1968 gebaut wurde und damit Lüdenscheid via Sauerlandlinie endlich an das bundesrepublikanische Autobahnnetz angebunden war, galt das Bauwerk und die gelungene Anbindung an die Nord-Süd-Verkehrsader schlichtweg als eine Errungenschaft – für Siku Grund genug, die heimische Autobahnszenerie aufs Titelcover zu heben. Die Fahrbahn war neu, die errechnete Verkehrsbelastung lag bei gerade mal 20 000 Fahrzeugen täglich in einem erträglichen Bereich. Und Staus gab es allenfalls, wenn ein Wintereinbruch drohte. Das interessierte die begeisterten Siku-Freunde im jungen Alter deutschlandweit überhaupt nicht. Sie waren begeistert von den Pkw, an den sich die Türen öffnen ließen, oder vom schier unkaputtbaren Magirus-Autotransporter, dessen Auflieger mit einem kleinen Hebel abgesetzt werden konnte. Und dazu war noch das mächtige Metz-Flugfeldlöschfahrzeug ins Programm gerollt – ein wirklicher Löschgigant! Mit Autokran und Bagger wurde der Fuhrpark aus Lüdenscheider Produktion komplettiert und das Spielvergnügen auf dem Küchentisch und im Kinderzimmer perfekt gemacht.

All das lag vor 50 Jahren unter deutschen Tannenbäumen und dennoch war 1972 für Siku auch ein Schlüsseljahr mit Weichenstellung. Volker Sieper hatte die Unternehmensleitung übernommen und leitete damit eine Erfolgsära der Lüdenscheider Spielzeugbauer ein. Er vergrößerte kurze Zeit später den bis dahin üblichen Maßstab von 1:60 auf 1:55, sodass durch das leichte Größenwachstum auch der Spielwert erhöht werden konnte. Und noch etwas sollte sich ändern: Die Zeit der gezeichneten Kataloge war mit jenem Jahr beendet. Schon 1973 wurde unter der Ägide von Volker Sieper das neue Corporate-Design eingeführt. Fortan bestimmten Regenbogenfarben den Markenauftritt der siebziger Jahre. Gemeinsam mit seinem Freund und jahrzehntelangem Weggefährten Ernst Kutschinski, der in Lüdenscheid die Werbeagentur Studie 70 führte, kam in der Fotografie Präzision und in der Gestaltung Farbe ins Bild. Vor allem die Babyboomer-Jahrgänge waren es, die den Lüdenscheidern in den Siebzigern zu einem regelrechten Absatzboom verhalfen. Man hatte in Sachen Funktionalität und Vorbildtreue im Vergleich zum Wettbewerber Matchbox ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal auf seiner Seite und alsbald die Nase vorn. Kein Wunder also, dass der 1972er-Prospekt heute bei Sammlern gesucht ist. Dass es die Talbrücke Rahmede war, die den Katalogauftritt im damaligen Olympiajahr prägte, sollten Betrachter fernab von Lüdenscheid damals kaum ahnen.

Der Autor Ulrich Biene, Jahrgang 1964, ist gelernter Journalist und als Buchautor mit zahlreichen Themen rund um das Wirtschaftswunder Bundesrepublik Deutschland und die Tankstellenkultur im Land befasst. Schon 2012 erschien unter dem Titel „Die Siku-Story“ ein umfassendes Werk über die Historie der Sieper Werke und die Markengeschichte der Lüdenscheider Spielzeugmodelle. Weitere Bücher schrieb Biene über die Schwestermarke Wiking, die mit ihren1:87-Verkehrsmodellen berühmt geworden ist und seit 1984 ebenfalls zum Familienunternehmen Sieper gehört.

Mehr geht nicht: Der Magirus Autotransporter brachte gleich den ganzen Fuhrpark auf den Küchentisch. Repros: Ulrich Biene © Siku

Der Bau der Talbrücke Rahmede, eingefangen im Jahr 1967 von Karl Reuter. Copyright: Kreisarchiv des Märkischen Kreises © Privat

Die beiden Lüdenscheider Feuerwehr-Drehleitern fanden sich auch im Lüdenscheider Siku-Sortiment wieder. © Siku