Vor 300 Jahren zerstört ein Feuer fast die gesamte Stadt

Von: Bettina Görlitzer

Eckhard Trox zeigt auf die Reproduktion des Stadtplanes, mit dem Architekt Moser, auf die Gefahren der engen mittelalterlichen Bebauung hinwies, die den Brand 1723 mitbegünstigte. Das Original befindet sich in Berlin. © görlitzer

Am 20. August vor 300 Jahren zerstörte ein Feuer fast die gesamte Stadt.1723 brannten innerhalb von weniger als einer Stunde fast alle Gebäude bis auf die Grundmauern ab.

Lüdenscheid – Es war eine Katastrophe, die großes Leid über die Lüdenscheider Bevölkerung brachte: Am Sonntag, 20. August, jährt sich der letzte große Stadtbrand zum 300. Mal. In den Mittagsstunden eines Hochsommertages im Jahr 1723 brannten innerhalb von weniger als einer Stunde fast alle Gebäude bis auf die Grundmauern ab. Angefacht von Ostwinden hatte das Feuer innerhalb einer Viertelstunde beinahe die ganze Stadt ergriffen.

Über diesen Brand berichtete unter anderem der Lokalhistoriker Dr. Günther Deitenbeck 1980 im „Reidemeisters“ des Lüdenscheider Geschichtsverein, in einem Beitrag über „Die Geschichte des Brandschutzes in Lüdenscheid“. Er bezog sich dabei unter anderem auf einen Artikel der Lüdenscheider Nachrichten vom 18. August 1973 auf die von Wilhelm Sauerländer verfasste Stadtgeschichte. Auch im Geschichtsmuseum waren die Stadtbrände sowie die Geschichte des Brandschutzes und der Lüdenscheider Feuerwehr bereits Thema. Die Museen verfügen über eine umfangreiche feuerwehrgeschichtliche Sammlung.

Letzter von insgesamt sechs großen Bränden

Ein maßgeblicher Grund für deren Entstehung sei die große Bedeutung gewesen, die gerade der Stadtbrand von 1723 im kollektiven Gedächtnis der Stadt und ihrer Bürger über die Jahrhunderte hinweg besaß, erklärte Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. Es handelte sich um den letzten von insgesamt sechs Bränden, bei denen Lüdenscheid komplett zerstört wurde. Was das Feuer ausgelöst hatte, konnte nicht mehr ermittelt werden. Gefahrenherde gab es viele. Zwar waren bereits nach dem vorangegangenen Brand 1681 alle Schmieden aus der Stadt verbannt worden. Aber nach wie vor waren die Häuser eng aneinander gebaut, bestanden aus Fachwerk, waren oft mit Stroh oder Holzschindeln gedeckt, und hatten, wenn überhaupt, Schornsteine aus Holz, Gleichzeitig wurde mit offenem Feuer oft unachtsam umgegangen. Das erklärt, warum sich der Brand beim entsprechenden Wind so schnell ausbreiten konnte.

Wie durch ein Wunder starben 1723 nur sieben Menschen. Allerdings wurde ein Großteil des Viehbestandes und der bereits eingebrachten Ernte ein Opfer der Flammen. Was folgte, war große Not. Die meisten Menschen waren obdachlos und litten Hunger. Wer konnte, richtete sich in nicht zerstörten Kellern ein. Auch einige dort gelagerte Vorräte konnten gerettet werden, aber vieles war verloren. Solche Ereignisse gab es nicht nur in Lüdenscheid: „Bei der Liste der Stadtbrände in Westfalen handelt es sich um eine Liste des Grauens“, sagt Trox. „Verknüpft mit diesem und anderen Stadtbränden in Lüdenscheid im 16., 17. und 18. Jahrhundert war die tradierte Erinnerung an Todesopfer in den Flammen, zeitweilige Obdachlosigkeit beziehungsweise ein Vegetieren in den Kellern, Hunger, Elend, Krankheiten, Brandverletzungen und Hoffnungslosigkeit“, beschreibt er die Situation.

Stadt bestand aus rund 180 Gebäuden

Vor dem letzten Brand bestand Lüdenscheid aus rund 180 Gebäuden innerhalb und außerhalb der Stadtmauern und hatte rund 900 Einwohner. Detailliert dokumentiert hat das der Architekt Johann Michael Moser, der mit den Plänen für den Wiederaufbau beauftragt wurde. Dafür fertigte er zunächst einen Stadtplan an, wie Lüdenscheid vor den Feuer ausgesehen hat. Eine Reproduktion dieses Planes ist im Besitz der Lüdenscheider Museen. Das Original befindet sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin.

Es zeigt die Stadt, wie sie sie nach dem bis dahin letzten Brand vom 12. Juni 1681 wieder aufgebaut worden war. Danach waren bereits Vorschriften für den Wiederaufbau erlassen worden, um solche Katastrophen zu verhindern. Es lag es im Interesse der Herrschaftsträger, durch besondere Vorschriften Stadtbrände abzuwenden, betont Trox. Umso bitterer sei es, dass in der Praxis davon nur wenig umgesetzt wurde, was letztlich dazu führte, dass sich auch 1723 das Feuer in Windeseile ausbreiten konnte.

Es waren zwar alle Schmieden vor die Stadtmauer verlagert worden, aber innerhalb der Stadt blieben Mauern aus Stein und Dächer aus Ziegeln weiter die Ausnahme. Eng beieinander stehende Häuser mit Fachwerk, das mit Lehm befüllt wurde, gedeckt mit Stroh oder Holzschindeln blieben die Regel, weil sie schneller zu errichten waren und sich kaum jemand massivere Bauten leisten konnte. Das sollte sich gut 40 Jahre später rächen.

Planungen für eine moderne Stadt

Nach dem erneuten Brand, sollte Mosers Planung zu mehr Sicherheit beitragen. Er erstellte einen Plan einer modernen Stadt nach damaligen barocken Vorstellungen mit einem strengen rechteckigen Straßenraster und einem quadratischen Marktplatz im Zentrum. Um den Unterschied zu der ungeordneten Struktur der mittelalterlichen Bebauung mit eng beieinander stehenden kleinen Häusern zu verdeutlichen, hatte er zusätzlich einen Plan der Stadt vor dem Brand 1723 erstellt, mit einem genauen Verzeichnis der 145 Häuser innerhalb der Mauern und ihrer Eigentümer.

Dieser Haussegen aus dem Jahr 1686 blieb nach dem erneuten Brand 1723 erhalten. © Bettina Görlitzer

Der Plan Mosers für ein grundlegend verändertes Stadtbild wurde nicht umgesetzt. Die topografischen Gegebenheiten, aber auch die Eigentumsverhältnisse und finanzielle Gründe ließen das nicht zu. Aber der Wiederaufbau war geprägt durch eine im Jahr 1724 von der preußischen Regierung erlassene Bauordnung, die Elemente der weitgehend unbeachteten Feuerordnung von 1693 aufgriff und noch verschärfte. Gebaut werden durfte nur noch mit behördlicher Genehmigung. Unter anderem mussten Wände aus Steinen oder mit Mauerwerk ausgefülltem Fachwerk bestehen. Dächer aus Stroh sollte es ebenfalls nicht mehr geben. Nach wie vor ließen sich zwar nicht alle Vorgaben umsetzen, im gleichen Zuge bekam aber der aktive Brandschutz immer mehr Bedeutung, beispielsweise durch eine Versorgung mit Wasser. Freiwillige Feuerwehren wurde erst mehr als 100 Jahre später gegründet. Aber eine weitere Feuerkatastrophe blieb in Lüdenscheid aus.