Von wegen Geheimtipp: Waldhang wird zu Tribüne für „Sprengtouristen“

Von: Olaf Moos

Unerwartet viele Wanderer und Radler beobachteten das Schauspiel der Brückensprengung von einem freigeholzten Waldhang hinter der Ortschaft Oberhunscheid aus. © Olaf Moos

Tagelang vor der Sprengung der Talbrücke Rahmede war der Aussichtspunkt hinter Oberhunscheid unter der Hand als Geheimtipp gehandelt worden. Am Sonntagvormittag bevölkerten dann zahlreiche Wanderer und Fahrradfahrer den ehemals bewaldeten Hang über dem Rahmedetal.

Lüdenscheid - Der Borkenkäfer hat endlich mal was Nützliches vollbracht. Mindestens 500 „Sprengtouristen“ haben von dem ehemals bewaldeten Hang hinter Oberhunscheid freien Blick auf die Brücke. „So eine Völkerwanderung habe ich hier noch nie erlebt“, sagt ein junger Mann. „Noch nicht mal am Vatertag.“ Das abgeholzte steile Gelände wird zur Tribüne.

Vom Vogelberg aus sind die Menschen losgewandert. Dort ist ab 11 Uhr kein Parkplatz mehr zu kriegen, aus der ganzen Stadt sind sie angerückt – vermutlich in der Hoffnung, nach 40 Minuten Fußweg einen echten Geheimtipp vorzufinden.



Doch auf dem Weg dorthin – die Fuelbecker Straße hinunter, hoch zum Windrad, weiter über die Brücke in Richtung Wetterstation, an der Blue Mountain Ranch vorbei und ab ins Gelände – wird schnell klar: Diese Idee hatten viele Andere auch. Zum Beispiel Edgar und Charly aus St. Augustin, reisende in Sachen Brückensprengungen. Charly sagt: „Zuletzt waren wir in Rinsdorf dabei.“ Das war im Februar 2022. Auf zum nächsten Rumms!



Der Hang ist fast erreicht. Ehrenamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks haben Flatterbänder gespannt und Posten bezogen, damit sich niemand durchs Unterholz zu nah an die Brücke heranschleichen kann. Polizisten stehen am unteren Ende des Steilhangs und hindern Neugierige daran, sich in Gefahr zu begeben.



In dem unwegsamen Gelände nehmen die Menschen Platz im Gestrüpp, vereinzelt breiten sie Picknickdecken aus. Aus Rucksäcken kommen Kameras zum Vorschein, dazu dreibeinige Stative. Kinder stromern zwischen Bruchholz und Baum-stümpfen herum, Eltern rufen nach ihnen, die ersten Bierflaschen ploppen auf – eine Atmosphäre wie bei einem Familienfest auf der Freibad-Wiese.



Neben den vielen Wanderern haben sich mindestens 50 Zaungäste per Fahrrad eingefunden. Sie haben ihre Zweiräder – vornehmlich E-Bikes – im Gehölz schön nebeneinander aufgereiht und abgeschlossen. Zwei Außendienstlerinnen des Ordnungsamtes beäugen die Szenerie – und einen Mann neben sich. Ist das denn nicht...?

Doch, das ist er: Ex-Bürgermeister Dieter Dzewas ist gekommen, jetzt Rentner, gänzlich ohne Druck und Verantwortung, dafür mit einer Pulle Bier in der Hand. In der Nähe außerdem Ratsherr Michael Thielicke, Fast-Rentner, neun Arbeitstage hat er noch und strahlt: „Schönes Gefühl!“



Es ist zehn vor zwölf, die Kameras auf ihren Stativen stehen am Hang bereit. Die Menschen entsperren ihre Handys und schießen schon mal Selfies, im Hintergrund natürlich die Brücke, bitte lächeln, letzte Aufnahmen vom Todeskandidaten. Das heisere Tröten aus dem Tal kündigt an: Gleich ist es so weit. Kaum jemand scheint zu beabsichtigen, sich die Sprengung einfach mal anzugucken. Die meisten Blicke richten sich nicht auf das Bauwerk, sondern in die Sucher der Fotoapparate und auf die Smartphone-Bildschirme.



Eine Minute noch. Ein lauter Knall ertönt. Jemand sagt: „Jetzt ist auch die letzte Haselmaus verschwunden.“ Ein anderer erklärt: „Das war der Vergrämungsknall.“



Und dann rummst es. Die beiden höchsten Pfeiler machen einen Kniefall, die Fahrbahn senkt sich wie in Zeitlupe, die Druckwelle trifft auf den Hang hinter Oberhunscheid. Der Rest ist schwerer gelber Staub, der sich in einer aufsteigenden Wolke ins Gelände frisst.

Die Menschen johlen, pfeifen und klatschen Beifall. Ob die Sprengung gelungen, ob die Rahmedetalbrücke tatsächlich senkrecht ins Fallbett gestürzt ist, wie es den Häuschen in der Tiefe ergangen ist – das alles sehen die Menschen oben auf dem abgeholzten Hang nicht. Es herrscht Aufbruchstimmung.



Die Biker springen auf ihre Sättel und schlängeln sich zwischen den Fußgängern hindurch zurück in Richtung Vogelberg. Ein leichter Regenschauer benetzt das Tal und drückt den Staub zu Boden.



18 Monate nach der Sperrung der A45 ist ein sichtbarer Schritt getan. Ein Trüppchen junger Männer biegt ab zu Nannis Kirchhahn, um sich ein paar „Sprengbierchen“ zu gönnen, sagen sie. Einer fragt: „Und jetzt? Hat sich irgendwas geändert?“