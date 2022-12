Von einer Krise in die nächste: Schwere Zeiten für den Filmpalast in Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Andre Lubba gleicht den seit dem Anbau entstandenen Mehrwaufwand im Familienbetrieb teilweise einfach durch mehr persönlichen Einsatz aus, wie er sagt. Vergrößert hat sich das Kino-Team jedenfalls nicht. © Malte Cilsik

Schwere Zeiten im Filmpalast: 2019 wurde das Lüdenscheider Traditionskino für mehrere Millionen Euro umgebaut, dann kam Corona und nun die Energiekrise. Doch gibt es auch Grund zur Hoffnung.

Lüdenscheid – „Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt“, sagt Andre Lubba. Seit 22 Jahren leitet er den Lüdenscheider Filmpalast, lange ging es dabei stetig bergauf. Der Erfolg des Kinos gipfelte 2019 in einem umfangreichen Um- und Anbau mit zwei neuen Sälen für rund 3,5 Millionen Euro. Kurz darauf ließ die Coronapandemie die Besucherströme abebben und nach den Lockerungen werden die Umsätze nun immer mehr durch die hohen Energiekosten aufgefressen.

Dabei profitiert der Filmpalast noch von seiner modernen Ausstattung. Beim Umbau wurde auch die Heizungsanlage modernisiert, überall sind LEDs verbaut und in den neuen Sälen kommen energiesparende Laserbeamer zum Einsatz. Und dennoch: „Unsere Heizkosten haben sich in diesem Jahr vervierfacht, beim Strom sieht es auch nicht viel besser aus“, sagt Lubba. Kürzere Vorheizzeiten und eine Raumtemperatur von „nur“ noch etwa 21,5 Grad helfen da nur wenig.

Kaum Gewinn mit Kinokarten

Fast noch mehr schmerzen den Kinobetreiber die steigenden Einkaufspreise – von der Cola bis zum Popcorn. „Wir können diese Preissteigerungen nicht eins zu eins an unsere Kunden weitergeben – schon so haben wir fast schon ein schlechtes Gewissen an der Kasse.“

Dabei wäre gerade das eine besonders effektive Stellschraube in diesen Zeiten, wie Lubba erklärt: „Die Süßwaren sind das, was uns den Gewinn bringt. Die Kinokarten gleichen in der Regel nur die laufenden Kosten aus.“ Denn nur rund 25 Prozent der Karteneinnahmen verblieben im Filmpalast, die übrigen Anteile würden für regelmäßige Ausgaben wie die Miete und Gema- sowie Filmverleihgebühren verwendet werden. „Und da diese sich prozentual berechnen, schaffen uns höhere Kartenpreise auch keine Entlastung“, sagt Lubba.

Ich möchte nicht jammern. Ich liebe das, was wir machen. Und so, wie es aktuell läuft, kommen wir schon irgendwie durch. Aber schön ist anders.

Stattdessen soll die Technologie- und Digitalisierung möglichst vieler Prozesse im Kino Energie, Zeit und damit Geld sparen wo es nur geht. So bittet Lubba seine Kunden, ihre Karten digital in der eigenen Filmpalast-App zu buchen und zu bezahlen. Sogar die Snacks lassen sich dort kaufen. „Es ist eine Win-Win-Situation: Unsere Kunden können in der App ein paar Prozent sparen und wir dafür Zeit“, sagt Lubba. So musste das fünfköpfige Team bislang auch nicht vergrößert werden – trotz der zwei neuen Kinosäle.

Investitionsprogramme nur für kleinere Orte

Lubba gibt sich kämpferisch: „Ich habe während der Lockdowns nie gejammert und werde jetzt nicht damit anfangen. So wie es aktuell läuft, kommen wir schon irgendwie durch. Aber schön ist anders.“ Und ewig könne es dann doch nicht so weiter gehen: „Es ist ja nicht nur bei uns so, alle Kinos leiden“, sagt Lubba, der sich daher umfassendere Förderprogramme wünscht: „Zwar bietet die Filmförderanstalt Investitionsprogramme an, aber nur für kleinere Ortschaften – wir hier in Lüdenscheid können davon schon nicht mehr profitieren. Und die Coronahilfen nehmen 2019 als Referenz – ein Jahr, in dem wir durch unseren Umbau kaum Einnahmen hatten.“

So sei an zukunftsorientierte Investitionen, wie das Umrüsten der verbliebenen alten Projektoren auf eine Laser-Technologie oder die Stromgewinnung mittels Photovoltaik, im Filmpalast aktuell nicht zu denken.

Mehr Besucher wären die einfachste Lösung

„Am schnellsten helfen würde es uns wohl, wenn endlich wieder mehr Besucher kommen würden“, spricht Lubba den wohl entscheidenden Punkt in der aktuellen Kino-Krise an, „Die steigenden Lebenshaltungskosten und auch die Konkurrenz durch Streamingdienste machen sich zweifellos bemerkbar – viele sind nach Corona nie zurückgekommen.“ Die ernüchternde Bilanz für 2022: Besucherrückgänge von 40 Prozent verglichen mit 2019.

„Wir brauchen unbedingt wieder mehr große Blockbuster. Der neue Avatar ist gut angelaufen und auch Filme wie Ant Man, Indiana Jones, Mission Impossible und Guardians of the Galaxy, die alle im nächsten Jahr starten, machen mir Hoffnung.“ Wenn einfach nur die Leute wiederkämen, die vor der Pandemie regelmäßig den Filmpalast besucht hätten, wäre die Situation laut Lubba gut zu händeln. Auch das macht ihm Hoffnung, aller Krisen zum Trotz.