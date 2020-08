Vollsperrung! Uferstraße an Talsperre im MK nicht befahrbar

Parkplatz an der Versetalsperre. Das Verseufer wird am Montag voll gesperrt.

Lüdenscheid/Herscheid - Autofahrer und Erholungssuchende aufgepasst. Die Uferstraße an der Versetalsperre wird voll gesperrt. Dort besteht Gefahr durch Bäume.

Wie Straßen.NRW als Straßenbaulastträger mitteilte, wird die Landesstraße L694 im Bereich des Versetalsperren-Ufers am kommenden Montag für den Verkehr zwischen Klamer Brücke und Neue Mühle voll gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten. Gefahrenbäume drohen dort auf die Fahrbahn zu stürzen., wenn sie nicht bereits während der Vegetationsperiode beseitigt werden.

Die Sperrung erfolgt am Montag, 24. August, von 7 bis 15 Uhr. In dieser Zeit wird die Straßenmeisterei Herscheid die Bäume fällen. Eine Umleitungsstrecke wird nicht extra ausgeschildert. Eine Ankündigung dieser Vollsperrung wird allerdings an den Einmündungen der L561, der K6 und der L707 mit Entfernungsangabe bis zur Sperrung aufgestellt, sodass zumindest ortskundige Verkehrsteilnehmer den gesperrten Bereich weiträumig umfahren können.