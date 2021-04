Vollsperrung nach Verkehrsunfall an der A45: eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid wurde am Montag eine Person leicht verletzt.

Lüdenscheid - Am Montagmittag hat sich auf der Herscheider Landstraße in Höhe der A45-Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dort wollte die Fahrerin eines Renault Megane auf die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund auffahren, obwohl ihr ein Mitsubishi entgegen kam. Die Fahrzeuge, beide mit MK-Kennzeichen, kollidierten.

Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Die Straße wurde im Bereich der Autobahnanschlussstelle Lüdenscheid-Süd zeitweilig voll gesperrt, auch die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund war davon betroffen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

In Folge der Sperrung staut sich der Verkehr auf der Herscheider Landstraße in beiden Fahrtrichtungen.