Vollsperrung in Lüdenscheid: Gute Nachricht für Autofahrer

Diese Fräskante in Höhe der Einmündung Augustastraße wird am Freitag, 2. August, verschwinden.

Lüdenscheid - Gute Nachricht für alle Autofahrer und Radfahrer: Die Sanierungsarbeiten an der Knapper Straße stehen kurz vor dem Abschluss. Das bedeutet: Eine vollgesperrte Straße weniger.

Am morgigen Freitag, 2. August, wird wie geplant der zweite Bauabschnitt asphaltiert, teilt die Stadt Lüdenscheid mit. Die Vollsperrung in diesem Bereich wird bereits am Samstagmorgen aufgehoben, womit die Knapper Straße dann wieder komplett für den Verkehr freigegeben sein wird.

„Im Moment liegen wir mit den Arbeiten voll im Plan. Wir werden die Vorbereitungen für die Asphaltierungsarbeiten heute abschließen“, teilt Karsten Koppmeier vom Straßenreinigungs-, Transport und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) am Donnerstag, 1. August, mit. Zwar müssten am Montag noch einige Nacharbeiten erledigt werden. Das sei aber bei fließendem Verkehr möglich, so Koppmeier.

Positive Rückmeldungen auf der Baustelle

Generell hätten sich Händler, Gastronomen, Ärzte und Anlieger mit den Sanierungsarbeiten und der Vollsperrung der Knapper Straße in zwei Abschnitten gut arrangiert. „Während der ersten Tage gab es noch ein paar Nachfragen. Insgesamt war es aber sehr ruhig“, sagt Koppmeier. Besonders erfreulich: „Auf der Baustelle selbst bekommt man von den Anliegern positive Rückmeldungen auf die Arbeiten.“

Auf der gesamten Knapper Straße wurden die vier obersten Zentimeter der in die Jahre gekommenen Fahrbahndecke abgefräst. Neben einer neuen Asphaltdeckschicht umfassen die Sanierungsarbeiten auch die Höhenangleichung von Schieberkappen, Straßenabläufen und Kanalschächten.

Die Pflasterarbeiten an der Karlstraße werden voraussichtlich noch bis in die 33. Kalenderwoche andauern. „Die Behinderungen für die Anwohner sind da aber eher gering“, sagt Koppmeier.