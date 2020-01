Vollsperrung in Lüdenscheid ab B54: Umleitung wird nicht ausgeschildert

Symbolfoto: Eine Umleitungsstrecke wird in Lüdenscheid bei der Vollsperrung ab der B54 nicht ausgeschildert.

Lüdenscheid – Ab Montag wird es eine Vollsperrung in Lüdenscheid geben.

An der (Oedentahler Straße (L532) zwischen der B54 (Volmestraße) und der L561 (Heedfelder Straße) werden am Montag, 20. Januar, in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr Gehölzpflegearbeiten unter Vollsperrung durchgeführt, teilte Straßen.NRW mit.

Zum Einsatz kommt ein Fällbagger. Auf Grund der schmalen Fahrbahnbreite könnten diese Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Es wird keine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Anwohner können, mit arbeitsbedingten Behinderungen, ihre Grundstücke anfahren.