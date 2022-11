Vollsperrung des Rathaustunnels in der kommenden Woche

Von: Fabian Paffendorf

Die Arbeiten im Rathaustunnel gehen voran: Erst im vorigen Monat wurde der Asphalt für die Fahrbahndeckenerneuerung aufgetragen. © Cédric Nougrigat

Autofahrer in Lüdenscheid müssen sich auf eine weitere temporäre Vollsperrung einstellen: In der kommenden Woche wird Straßen.NRW den Rathaustunnel dicht machen.

Lüdenscheid - Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen kündigt an, dass vom Mittwoch (23.November) ab 23.45 Uhr bis Donnerstag (24. November) um 4.30 Uhr beide Röhren des Rathaustunnels in Lüdenscheid voll gesperrt werden müssen. Im Zuge der nächtlichen Vollsperrung wird in der für den Verkehr freigegebenen Röhre die Beschilderung am Tunnelportal entfernt, heißt es in einer Presseinformation des Landesbetriebs.