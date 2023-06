Vollsperrung: Brücke in Lüdenscheid wird überprüft

In Lüdenscheid wird in der nächsten Woche eine weitere Brücke voll gesperrt - glücklicherweise allerdings nur für sieben Stunden. Straßen.NRW lässt die Klamer Brücke an der Versetalsperre überprüfen.

Die Klamer Brücke an der Versetalsperre wird am Dienstag, 4. Juli, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Die Regionalniederlassung Südwestfalen des Landesbaubetriebs Straßen.NRW führt in der Zeit eine Bauwerksprüfung durch.

Durch den Einsatz eines Brückenuntersichtgerätes sei eine Vollsperrung der Klamer Brücke erforderlich, teilt Straßen.NRW mit. Rettungswege könnten nicht freigehalten werden. Auf die Sperrung werde an den Abzweigen zur L694 hingewiesen, eine Umleitung werde nicht ausgeschildert.

+ Der Parkplatz an der Klamer Brücke ist seit Anfang des Jahres aus Sicherheitsgründen gesperrt. © Popovici

Ende Januar hatte der Ruhrverband den beliebten Parkplatz an der Klamer Brücke von heute auf morgen wegen eines Erdfalls gesperrt. Grund sind umfangreiche Schäden an einem Straßendurchlass, der unter dem Klamer Parkplatz und der angrenzenden Uferböschung verläuft.

Rubriklistenbild: © Tanja Boele