Vollsperrung auf der Ringstraße in Lüdenscheid

Die Ringstraße wird voll gesperrt. © Quehl, Anne

Wegen einer Kanalsanierung ist am Bierbaum die Ringstraße in Höhe der Hausnummer 37 bis 39 für mehr als drei Wochen voll gesperrt: Die Arbeiten, die im Auftrag des Stadtentwässerungsbetriebs Lüdenscheid-Herscheid ausgeführt werden, begannen Mittwoch und sollen am 25. November abgeschlossen werden.

Das teilt der Fachdienst Bauservice der Stadt mit. Während der Vollsperrung gelte im Bereich der Baustelle ein Halteverbot. Darauf weise eine entsprechende Beschilderung hin. Außerdem werde für diesen Zeitraum die Einbahnstraßen-Regelung aufgehoben, die normalerweise für den Bereich der Ringstraße gilt, der zwischen den Einmündungen „Am Brutenberg“ und „Am Ebbeblick“ liegt. Für Fußgänger und Radfahrer soll im Bereich der Vollsperrung ein etwa 1,30 Meter breiter Durchgang freigehalten werden.