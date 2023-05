Vollsperrung wegen gesprengter Brücke: Mobiles Rathaus wieder unterwegs

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Wegen der Vollsperrung der Altenaer Straße im Bereich der gesprengten Talbrücke Rahmede sind mehrere Stadtteile derzeit schwierig zu erreichen. Eine Außenstelle des Bürgeramts soll die Menschen entlasten.

Lüdenscheid – Wegen der Vollsperrung der Altenaer Straße im Bereich der gesprengten Talbrücke Rahmede sind die Stadtteile Eggenscheid, Dickenberg und Rathmecke derzeit schwieriger zu erreichen beziehungsweise zu verlassen.

Die Aktion „Das Rathaus kommt in den Stadtteil“ soll die dort wohnenden Menschen bei Behördengängen etwas entlasten: Das Bürgeramt bietet daher am Donnerstag, 25. Mai, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr seine Service-Leistungen zum zweiten Mal vor Ort in der CVJM-Freizeitstätte am Rathmecker Weg 34 an. Darauf weist die Stadt Lüdenscheid hin.

Die Aktion „Das Rathaus kommt in den Stadtteil“ soll die dort wohnenden Menschen bei Behördengängen etwas entlasten. © imago

Mobiles Rathaus wieder unterwegs: Diese Dienstleistungen werden angeboten

Zu den angebotenen Serviceleistungen zählen An- und Ummeldungen, die Beantragung von Führungszeugnissen, pass- und ausweisrechtliche Angelegenheiten sowie weitere Dienstleistungen des Bürgeramtes.

Bewohner des Stadtteils, die das Angebot nutzen möchten, sollten das Bürgeramt jedoch kurz über das jeweilige Anliegen informieren – entweder per E-Mail an buergeramt@luedenscheid.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 23 51 / 17 16 66.