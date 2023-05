Thekentour: Partymeile von der Altstadt bis zum Knapp

Von: Björn Othlinghaus

Gut gelaunte „Party-People“ konnte man bei der Thekentour in der Innenstadt an jeder Ecke sehen. © Björn Othlinghaus

Endlich konnte sie wieder in vollem Umfang stattfinden, die Thekentour als Kooperation des Lüdenscheider Stadtmarketing mit Onkel Willi & Söhne. Bei sonnigem Frühlingswetter freuten sich die Veranstalter über einen großen Publikumszuspruch bei der achten Ausgabe des beliebten Events – die Menschen waren froh, nach der Corona-Pandemie wieder ausgiebig feiern zu können.

Lüdenscheid – Schon der von Onkel Willi & Söhne organisierte Auftakt auf dem Graf-Engelbert-Platz mit der John Porno Band als Liveact sorgte für großen Publikumszulauf und voll besetzte Tische in den Außenbereichen der Gastro-Betriebe auf dem Platz.

Die John Porno Band, bestehend aus Daniel Hartkopf (Gesang, Schlagzeug), Markus Hartkopf (Gesang, Gitarre), Bernd Manthey (Gitarre, Gesang) und Ivo Rissone (Bass, Gesang) präsentierte im Rahmen zweier prall gefüllter Sets ihre spannende Mischung aus meist selten gespielten und von den Musikern auf gewohnt raue und ursprüngliche Weise interpretierten Songs der Rock-Geschichte. Unter anderem waren Klassiker wie „The Boys Are Back In Town“, „My Sharona“, „Roxanne“ oder „Back In The USSR“ zu hören.

Kaum ein Durchkommen gab es vielen Lokalen. © Björn Othlinghaus

Im Rahmen des zweiten Sets widmeten die Musiker den Song „Chasing Cars“ von Snow Patrol der viel zu früh an einer Krebserkrankung verstorbenen Gastronomin Tanja Nikic (1982 - 2023) – ein ergreifender Moment für alle Anwesenden. Vor ihrem Lokal, dem Café Fabriksken, das sie zusammen mit der Altdeutschen Bierstube betrieb, wurden zwei Grablichter zu ihrem Gedenken aufgestellt.

Polonaise durch die Kneipe

Alle an der Thekentour beteiligten Gastronominnen und Gastronomen konnten mit der Resonanz auf die Veranstaltung sehr zufrieden sein und waren in aller Regel voll mit der Bewirtung ihrer zahlreichen Gäste beschäftigt. Die stürzten sich gerne auf die Aufgabe, ganz im Stil des Mardi-Gras-Festivals in New Orleans bunte Ketten für unterschiedliche Aufgaben zu sammeln. Laut Spielregeln konnten sie unter anderem verkleidet das jeweilige Lokal aufsuchen, ein Selfie mit dem Wirt oder der Wirtin aufnehmen oder eine Polonaise durch die Kneipe formieren.

Letzteres taten zahlreiche Gäste vor dem bis zum Bersten gefüllten „Lotto Nitsch“. Zwar war drinnen beim besten Willen keine Polonaise möglich – zu viele Gäste – , aber draußen marschierten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Meter und beendeten ihren Gang zumindest ein Stück weit in der Location.



Die komplette Lüdenscheider Innenstadt von der Oberstadt und dem Graf-Engelbert-Platz bis zur Knapper Straße war gefüllt mit vergnügten „Party-People“, die es sich in den zahlreichen Locations, sofern noch ein Eintritt möglich war, gut gehen ließen.

Die Locations Mit dabei waren diesmal das Café Aroma, Anatolien Grill, Atlantic Fried Chicken, Asia Kiosk, Eigenart, Grafs Galerie, Lönneberga, Friedas, Verso Giusto Osteria, Metropol, Zum Schweijk, Alibi, Panoptikum, Hopfen & Salz, Lotto Nitsch, Times, Extrablatt, En Plo, Saitensprung, Selammmh, AJZ, Onkel Willi, Samtkragen, Ritter am Markt, Friedrichshof, By Chaplins, Stock, Dampflock und Allgäuer Stuben.

Verärgert waren allerdings Dutzende Besucher des „Hopfen und Salz“ am Rosengarten, die zu ihrer Verwunderung gegen 21 Uhr das Lokal verlassen mussten – vorgeblich für den Umbau für den ab 22 Uhr auftretenden DJ und eine Reinigung des Lokals, das in dieser Zeit leider leer sein müsse, hieß es von den verdutzten Gästen. Später war der Eintritt wieder möglich.



Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Thekentour gab es derweil in den mehr als 30 Locations nicht nur die Möglichkeit, zu feiern, sondern auch viele Gelegenheiten, gut zu essen. So konnten sich Besucher zum Beispiel im Restaurant „Zum Schweijk“ ein umfangreiches Abendessen gönnen, aber auch im Anatolien Grill in der Oberstadt oder Selammmh an der Knapper Straße einen Döner für den kleinen Hunger genießen.



Im Anschluss an die eigentliche Thekentour hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließlich noch die Möglichkeit, die insgesamt vier After-Show-Locations – das Eigenart, den Saitensprung, das Kulturzentrum AJZ sowie den Stock – aufzusuchen und dort bis in den frühen Morgen weiter zu feiern.