Vollbremsung für eine Katze

Lüdenscheid - Schwarze Katze bringt kein Glück: Bei einem plötzlichen Bremsmanöver wurde am Dienstagmorgen in einem Linienbus der MVG ein kleines Mädchen verletzt. Laut Mitteilung der Polizei war die Fahrerin des Busses gegen 7.48 Uhr auf der Uhlandstraße am Dickenberg unterwegs, als die Katze unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Um das Tier nicht zu überfahren, vollführte die Frau eine Vollbremsung. Das neunjährige Mädchen auf einem der Sitze verlor den Halt, stürzte und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Das Kind konnte nach ambulanter Behandlung aus der Obhut der Ärzte entlassen werden. Über das Schicksal der schwarzen Katze macht die Polizei keine weiteren Angaben.