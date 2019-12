The Voice 2019: Sänger aus Lüdenscheid muss vor Yvonne Catterfeld und Sasha bestehen - heute bei Sat.1

Die Jurymitglieder Yvonne Catterfeld (l-r), Sasha, Alec Völkel, Sascha Vollmer, und Michael Patrick Kelly machen ein Selfie in einer Aufzeichnung von "The Voice Senior".

Lüdenscheid – Dieter Waldhelm, Sänger aus Lüdenscheid, hat am Sonntagabend seinen großen Auftritt bei "The Voice Senior". Er muss vor Yvonne Catterfeld, Sascha und Co. bestehen.

Sänger Dieter Waldhelm aus Lüdenscheid steht am Sonntagabend in der SAT.1-Show „The Voice senior“ auf der Bühne. In der Show wird er vorgestellt als „Dieter aus Kierspe“ – er zog allerdings im September von Kierspe nach Lüdenscheid. Da waren die Aufzeichnungen schon abgedreht.

The Voice 2019: Sänger aus Lüdenscheid singt vor Yvonne Catterfeld und Sasha

Dieter Waldhelm, der in zwei Chören in Lüdenscheid und Kierspe singt, stellt sich erstmals dem Votum der Jury. Zuhören werden Yvonne Catterfeld, Sasha, Michael Patrick Kelly sowie Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss.

Dieter Waldhelm ist bekannt für seine Vorträge beim Lüdenscheider Männerchor und in anderen Formationen im Märkischen Kreis. Gemeinsam mit einem Freund bewarb sich der Senior für die Teilnahme an der Sendung, der mehrere Castings vorgeschaltet wurden.

+ Sänger Dieter Waldhelm aus Lüdenscheid steht in der SAT 1-Show „The Voice senior“ auf der Bühne © SAT.1/ProSieben/Thomas Pritschet Am vergangenen Sonntag ging dann die zweite Staffel der Sat.1-Show mit den ersten „Blind Auditions“ an den Start, bei denen Juroren mit dem Rücken zum Interpreten sitzen und nur den stimmlichen Vortrag bewerten.

Dieter Waldheim aus Lüdenscheid hofft, dass ihn ein Coach ins Team holt

Die Jury-Mitglieder, denen das Gehörte gefällt, können einen Buzzer betätigen, durch den ihr Stuhl zum Kandidaten umgedreht wird und damit ihrem Interesse Ausdruck verleihen, den Kandidaten in ihr Coaching-Team für die „Sing Offs“ aufzunehmen.

Am Sonntag ab 20.15 Uhr wird sich entscheiden, ob sich einer der Juroren weiterhin um Dieter Waldhelm kümmert. Wenn ihm das gelingt, ist die nächste Stufe das sogenannte „Sing-Off“. Am Ende winkt Mitte Dezember das große Finale in Berlin, bei dem dann das Publikum mitentscheidet, wer „The Voice Senior 2019“ wird.

Unsere Redaktion stellte Dieter Waldhelm in Lüdenscheid vor Beginn von "The Voice Senior 2019" vor.

