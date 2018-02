Total überladen, Reifen platt, ungebremst: Polizei legt Anhänger in Lüdenscheid still

Achse nur mit einer Schraube am Rahmen befestigt / Deichsel stark verbogen

Lüdenscheid - Auf "ein kurioses Gespann" - so formuliert es die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis - wurden Beamte des Verkehrsdienstes am Mittwoch in Lüdenscheid aufmerksam. "Ein in Rumänien zugelassener Kleinbus zog einen Autotransportanhänger hinter sich her, auf dem sich wiederum ein Klein-Lkw befand, der genau so groß war wie der Bus selbst", so die Polizei. Die Kontrolle endete so, wie es zu befürchten war...