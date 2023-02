Vodafone-Kunde hat seit Jahresbeginn kein Internet mehr

Von: Thomas Machatzke

Die Störung am Buckesfeld ist seit Freitag behoben, ein anderes Problemfeld hat der Telefon- und Internet-Anbieter Vodafone im Lüdenscheider Stadtgebiet aber weiterhin: an der Annabergstraße.

Lüdenscheid - „Seit dem 30. Dezember habe ich kein Internet mehr“, sagt Klaus-Jürgen Borlinghaus, „auch mein Nachbar hat dieses Problem. Wir haben zigmal angerufen, aber dann hört man die unterschiedlichsten Aussagen. Dreimal hat man uns schon angekündigt, dass Tiefbauarbeiten nötig seien und nun auch beginnen würden. Aber wir haben noch keinen Bagger in der Straße gesehen.“

Die Firma, die laut Störungsstelle diese Arbeiten ausführen sollte, so Borlinghaus, habe auf Nachfrage hin gar keinen Auftrag gehabt. Wie viele Anwohner betroffen seien, könne er nicht sagen. Wohl aber, dass er nun genug habe von Vodafone. Borlinghaus will den Anbieter wechseln.

„Vodafone hat seit dem 30. Dezember um 19 Uhr eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Festnetzes“, erklärt Volker Petendorf, Konzernsprecher und Chef vom Dienst der Pressestelle, „bei sechs Kunden an der Annabergstraße 19 und 19a sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Grund: Der Verstärkerpunkt auf der Annabergstraße 19 ist vom Netz abgeschnitten – und mit ihm der Kabelstrang mit den sechs Haushalten, die darüber versorgt werden.“

Ein offenbar schwieriges Problem, denn Petendorf führt aus: „Mehrfache Versuche scheiterten, den Verstärkerpunkt zu reparieren und diesen Kabelstrang zu reaktivieren – zuletzt wurden dazu am 23. Januar Tiefbauarbeiten durchgeführt. Aktuell am Dienstag laufen Arbeiten an der Gegenstelle des Verstärkerpunktes. Im Idealfall sind diese erfolgreich. Andernfalls muss wahrscheinlich eine komplett neue Kabeltrasse geplant und gebaut werden – vergleichbar mit dem kompletten Neubau einer Zufuhrstrecke. Wir bitten die betroffenen Kunden bis zum Abschluss der Arbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“ TM