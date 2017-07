Visionen lösen „Hype in der Stadt“ aus

Einladung der CDU: Unterstützung aus den Reihen der Politik für die Ideen

+ © Eiber Vertreter von CDU, SPD und Grünen sicherten den Visionären bei einem Treffen im Schwejk ihre Unterstützung zu. © Eiber

Lüdenscheid - Die Visionen biegen ab auf eine konkrete Ebene – zumindest in großen Teilen. Am Donnerstagabend beschäftigte sich die CDU-Fraktion zusammen mit eingeladenen Vertretern aus anderen Ratsparteien mit dem Ideenspektrum. Ein Jahr lang hatten Kreative, Gewerbetreibende und Bewohner der Lüdenscheider Innenstadt 70 Visionen für eine liebens- und lebenswertere Stadt zusammengetragen. Die Bandbreite der Vorschläge reicht vom Weihnachtsmarkt in der Oberstadt über einen Freizeitpark am Nattenberg bis zum eigenen Feiertag.