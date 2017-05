Visionäre ziehen ins Rathaus und locken mit 70 Gewinnen

Lüdenscheid - Alle packen mit an – so hielten es die Visionäre 2020 auch am Dienstagabend: Die Ausstellung mit den 70 Visionen für Lüdenscheid zog vom Stern-Center ins Rathausfoyer um.

Bis zum 29. Juni sind die Schautafeln mit den Kurzbeschreibungen und passenden Bildern der Visionen während der Öffnungszeiten des Rathauses dort zu sehen. Weiterhin sind die Bürger aufgefordert, ihre Meinung dazu abzugeben. Bislang sind rund 600 Karten abgegeben worden – die Visionäre hoffen, dass es noch viel mehr werden, am liebsten 2000, so Sprecher Willi Denecke. Um das Votum interessant zu machen, gibt es erneut wöchentliche Verlosungen unter den abgegebenen Stimmkarten. Passend zu den 70 Visionen haben Visionäre insgesamt 70 Gutscheine für ihre Geschäfte oder Dienstleistungen gestiftet, die an vier Terminen verlost werden. Der erste ist am Dienstag, 6. Juni, um 15 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.