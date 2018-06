Vision 47: Jutta Hellmann eröffnet Warenhaus an der Kluse

Jutta Hellmann ist optimistisch: „Hier ist alles möglich“, sagt sie über ihr neu eröffnetes Warenhaus für Gebrauchtes an der Kluser Straße. Denn noch ist ihre Vision nicht komplett.

Lüdenscheid - Vor rund zwei Monaten gab sie ihre Idee eines weiteren Pop-Up-Stores im Rahmen einer Kluser Stadtteilkonferenz bekannt – seit dem 1. Juni hat Jutta Hellmann das Warenhaus für Gebrauchtes an der Kluser Straße 21 eröffnet.

Es ist wie ein Besuch in die Vergangenheit: Sowohl der graue Teppichboden als auch die teils gelb gestrichenen und blumig-gemusterten Wände sind wohl noch Überbleibsel des ehemaligen Waffengeschäfts Hamburger, in dessen Räumen Jutta Hellmann in diesem Monat ein Warenhaus für Gebrauchtes eröffnet hat.

Nicht mal der Geruch des jahrelangen Leerstands ist bisher verflogen, „es riecht noch etwas muffig“, sagt die Visionärin. „Aber es ist unkonventionell und unkompliziert.“

"Günstige Bedingungen für Start-Ups"

Das Warenhaus ist ein weiterer Teil des Leerstandsprojekts, das sie im Rahmen der 70 Visionen für Lüdenscheid vorantreibt. Ihr Ziel: „Die Vermieter sollen sich auf günstigere Mieten einlassen, und offener für Kurzzeitverträge werden. Auch die Stadt sollte die Bedingungen für Einzelhändler, vor allem Einsteiger, nicht so hoch anknüpfen. Und günstige Bedingungen für Start-Ups schaffen.“

Noch sei ihr Warenhaus nicht profitabel, „darum geht es mir in erster Linie auch noch nicht. Ich möchte, dass sich etwas bewegt, ich mache das für die Sache“, betont Hellmann.

+ Auf der Terrasse an der Hausseite ihres Geschäfts könnte sich Jutta Hellmann in Zukunft Außengastronomie vorstellen. © Mester Den vorderen Teil der rund 200 Quadratmeter Fläche hat sie mit Kleinmöbeln, Haushaltswaren, Kleidung, Accessoires und Angelzubehör bestückt. Für den restlichen Teil des Ladens soll ein weiteres Konzept her: „Ich überlege, Regale zu vermieten, könnte mir ein Café im hinteren Teil vorstellen oder Raum für Künstler, die Workshops anbieten.“ Eine Terrasse gibt es außerdem: „Die wäre toll für Außengastronomie.“

Vorerst hoffe sie, dass sich das Konzept rumspreche, und sich mit der Zeit immer mehr Vermieter auf ungewöhnliche Ideen einließen, sagt Hellmann. „Es ist spannend zu sehen, was dabei raus kommt. Hier ist alles möglich.“