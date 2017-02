Frühlingsfest in der Alten Schule

Lüdenscheid - In der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule wird Frühlingsfest gefeiert. Von Freitag, 24. März, bis Sonntag, 25. März, gibt es auf der Bühne in der Alten Schule wieder jede Menge zu lachen.

Den Anfang macht am Freitag, 24. März, das Duo Buschbohne mit dem Programm „Ja, nein, vielleicht – der Weg einer Beziehungskiste“. Zwei Clowns sind in dem Stück unterwegs mit einem wichtigen Auftrag und nehmen die Zuschauer mit auf ihre Reise. Die Rahmenhandlung der Bühnengeschichte wird in selbstproduzierten Stummfilmsequenzen erzählt. Es geht um Liebe und Freundschaft mit allem, was dazu gehört. Die Inszenierung ist eine Hommage an die Komiker von vor hundert Jahren. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro plus Gebühr über Eventim.

Der Frühlingsfest-Samstag gehört der „Virtuosität des Unperfekten VIII“, ein bunter Abend mit Clownerie, Tanz, Gesang, Comedy und einem Gedicht. Künstler aus ganz Deutschland zeigen ihre neuen Nummern oder deren Varianten das erste Mal vor Publikum oder stehen das erste Mal auf der Bühne, „roh, ungeschliffen, aber immer originell, charmant und enorm unterhaltend“, so Thomas Wewers, Leiter der Integrativen Kulturwerkstatt.

Mit dabei: die Gruppe Art Vocal von Chorleiter Matthias Ortmann mit Pop und Jazz, Doris Schönhals mit „Der Überzieher“, das Vintage-Fusion-Ensemble Greta ma Leen und Shantala ma Rielle aus Olpe, Willy und Wilma Wunderlich mit Erfindungen aller Art, Katja Gierke als Frau Dr. Rutenstolz, Molly, die auch in diesem Jahr Moderator Thomas Wewers tatkräftig unterstützt, Veronika Heise mit Klaviermusik, Clown Pepe und das „Clowns-Orkester“, das auf der Suche nach einem Namen für den komischen Klangkörper ist.

Der Eintritt zu dem bunten Abend in der Alten Schule ist frei, Beginn ist um 19.30 Uhr an der Altenaer Straße 207, Einlass ab 19 Uhr. Die Künstler freuen sich über einen Austritt am Ende der Veranstaltung, dessen Höhe die Gäste selbst bestimmen können. Wer reservieren möchte: Tel. 0 23 51/66 11 52 oder per mail info@kulturarbeit.com .

Das Frühlingsfest endet am Sonntag, 26. März, mit dem ersten inklusiven Handpuppentheater in der Alten Schule. Die „Wollmäuse“ zeigen in ihrer ersten Produktion „Das Dschungelbuch“ nach Rudyard Kipling.

Die Wollmäuse, Petra Kara, Melanie Venus und Angelika Kramer, spielen mit selbst hergestellten Handpuppen. Hier kostet der Eintritt vier Euro, Beginn ist um 15.30 Uhr.