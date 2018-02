Ein Schulranzen aus der Nachkriegszeit

Lüdenscheid - Sie sind das Wichtigste, das Kinder für ihren ersten Schultag brauchen: die Schulranzen. Das war früher nicht anders als heute. Sechs Schulranzen aus der Nachkriegszeit erinnern im Depot der Museen an Zeiten, in denen ihre wichtigste Aufgabe darin lag, den Kindern eine Möglichkeit zu geben, ihre wertvollen Schulsachen sicher und trocken zu transportieren.

Laut den Unterlagen, die das Museum über die Schulranzen hat, wurden sie von „Frau Zerbst und ihrer Schwester benutzt“. Einen von ihnen haben wir heute für unser virtuelles Museum ausgesucht. Er ist, wie damals üblich, aus braunem Leder. Eine mögliche Alternative, zumindest für Mädchen, wären Modelle aus rotem Leder gewesen.

Eine Material- und Motivvielfalt, wie man sie heute kennt, entwickelte sich erst seit den 1970er-Jahren. Die Wahl zwischen braunem oder rotem Leder Für die Kinder der 50er- und 60er-Jahre gab es neben der Farbauswahl in Rot oder Braun höchstens geschlechterspezifische Unterschiede, wie die Länge der Klappe, die für Mädchen kürzer war.

Das für das virtuelle Museum ausgesuchte Modell hat bereits eine feste Schnalle aus Metall als Verschluss, keine Lederriemchen mehr, die wie eine Gürtelschnalle mit einem Dorn verschlossen wurden. Die schmalen Tragegurte sind oben an der Rückseite in der Mitte des Ranzens befestigt.

Am Boden ist wiederum ein Riemen fest, der andere lässt sich mit einem Haken öffnen, was es den Kindern erleichtern sollte, den Schulranzen auf den Rücken zu heben – erst wurde er an der Seite mit dem befestigten Riemen auf die Schulter gehoben, dann wurde der zweite Riemen auf der anderen Seite eingehakt.

Eine andere Modellvariante verfügte in jenen Jahren über längere, gerade Klappen, die mit zwei Schnallen geschlossen wurden. Viel größer war die Auswahl nicht – höchstens vielleicht noch in den Brauntönen oder einer Prägung.

Merkmal dieser Lederschulranzen war ihr relativ hohes Gewicht – nicht zuletzt dürfte das der Grund sein, warum sie heute kaum mehr noch am Markt zu finden sind. Als Schulranzen aus Kunststoffen in den 1970er-Jahren aufkamen, gab es auch noch Modelle aus Leder, dann aber auch in bunten Farben mit Katzenaugen oder anderen Reflektoren als Verschlüssen.

Das waren erste, wichtige Elemente, die der Sicherheit der Kinder dienen sollten. Außerdem wurden Tragegurte breiter, um die Schultern zu entlasten. Dinosaurier und Prinzessinnen statt schlichtem Leder Inzwischen sind Aspekte wie Sicherheit und Gesundheit für die Eltern wichtige Faktoren bei der Auswahl von Schulranzen und Schulrucksäcken, die als Alternative in Mode gekommen sind.

Für die Kinder dürfte die wichtigste Entscheidung das Lieblingsmotiv sein – da sind kaum noch Grenzen gesetzt, wobei Dinosaurier und Superhelden bei den Jungen oder Prinzessinnen bei den Mädchen seit vielen Jahren auf der Hitliste stehen.

Außerdem sind reflektierende Schulranzen Standard und auch ergonomische Aspekte für die Rücken der Kinder spielen eine immer größere Rolle. Angesichts der reflektierenden Stoffe, die bei Dunkelheit dafür sorgen, dass die Kinder weithin sichtbar sind, ist kaum noch vorstellbar, welche Neuerung vor rund 40 Jahren die Katzenaugen mit kleinen reflektierenden Punkten darstellten.