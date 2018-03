Virtuelles Museum: Ein Schrank voller Werkzeuge

Lüdenscheid - Der Schrank aus dunkelgrünem Metall, das an vielen Stellen Patina angesetzt oder Farbe verloren hat, sieht zunächst nicht ungewöhnlich aus. Wäre da nicht seine beachtliche Größe, könnte er in jedem x-beliebigen Keller stehen. Er ist ein Überbleibsel früherer Jahrzehnte, das sich wunderbar zur Aufbewahrung tausender kleiner Dinge eignet.

Genau das ist nach wie vor sein Zweck, aber der Schrank ist damit nicht nur Bewahrer unzähliger kleiner Museumsstücke – gemeinsam mit seinem Inhalt bildet er selbst ein Ausstellungsstück.

Und nur diese Gesamtheit ist es, die dieses Ungetüm mit 136 Schubladen interessant für das Virtuelle Museum macht. Denn er dokumentiert eine bedeutende Phase der Lüdenscheider Wirtschaftsgeschichte.

Um das Jahr 1900 hatte der Schrank seinen Platz bei der Firma C. Th. Dicke – und zwar mit genau dem Inhalt, den er auch heute noch hat: In den Schubladen befinden sich Präge- und Stanzwerkzeuge für die Knopfindustrie. Die Schubladen sind beschriftet und ihr Inhalt ist sortiert – „Sterne“ ist zum Beispiel auf einer der schweren Laden zu lesen.

Wenn man sie öffnet, was angesichts des sperrigen Metalls und des hohen Gewichts des Inhalts der Lade gar nicht so einfach ist, findet man darin in der Tat Prägewerkzeuge für Knöpfe mit Sternen als Motiv, in ganz unterschiedlichen Größen und Stärken – und zwar jeweils die beiden Gegenstücke, die nötig sind, um das Motiv in das Metall zu treiben.

Die am stärksten industrialisierte Stadt Deutschlands

Lüdenscheid ohne die Knopfindustrie ist undenkbar – sie gilt bis heute als der Grundstein der erfolgreichen Lüdenscheider Wirtschaftsgeschichte, auch wenn im Alltag heutiger Unternehmen nichts mehr daran erinnert.

Lüdenscheid war 1895 die am stärksten industrialisierte Stadt Deutschlands – das war während der ersten konjunkturellen Hochphase der Knopffabrikation. Dabei betrug die Einwohnerzahl gerade einmal 20.000 (1894).

Die Familie Dicke gehörte bereits im 18. Jahrhundert zu den Pionieren der Knopfindustrie. Der in der Dokumentation des Schrankes genannte Firmenname C. Th. Dicke verweist auf Carl Theodor Dicke (1826 – 1892), die siebte Generation der Familie in Lüdenscheid.

Carl Theodor Dicke war neben seiner Tätigkeit als Unternehmer viele Jahre Stadtverordneter, Ratsherr, Mitglied der Handelskammer, der Fabrikunterstützungskasse sowie der Kirchen- und Schulvertretung. Seine Söhne Max (1865 -1941) und Fritz Dicke (1862 - 1931), übernahmen das Familienunternehmen 1893.

Hergestellt wurden Knopf- und Metallwaren, wie Militär-, Beamten-, Manschetten- und Livreeknöpfe, Gürtelschnallen, Broschen Seitenhaken aus Kupfer, Tombak, Messing, Zink, Eisen, Nickel und Neusilber.

Im Jahr 1910, also in der Zeit, in der der Schrank in der Firma genutzt wurde, beschäftigte C. Th. Dicke 70 Mitarbeiter. Seinen Standort hatte das Unternehmen dort, wo heute das Lüdenscheider Rathaus steht. Das Ende der Kaiserzeit markiert dann allerdings auch das Ende der Knopfindustrie in Lüdenscheid.

Dieser Schrank ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Dinge nicht nur nach ihrem Äußeren, nach ihrem ersten Eindruck beurteilt werden sollen: Erst wenn man die Geschichte dahinter kennt, beziehungsweise beginnt, die Schubladen zu öffnen und die Geheimnisse ihres Inhaltes zu erkunden, erschließt sich der wahre Wert des Objekts.